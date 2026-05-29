«Хезболла» перенимает украинский опыт и атакует Израиль дронами на оптоволокне

«Хезболла» активно активно перенимает тактики, испытанные во время войны в Украине, и всё чаще применяет оптоволоконные FPV-дроны для атак на израильские военные позиции и приграничные общины.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на корреспондентов на границе Израиля и Ливана.

По данным израильских военных и аналитических центров, именно оптоволоконные FPV-дроны стали одним из самых опасных инструментов «Хезболлы» в приграничном конфликте с Израилем. С момента, когда между сторонами формально действует режим прекращения огня, дроны такого типа всё чаще используются для атак как по военным, так и по гражданским объектам вдоль северной границы Израиля.

Как известно, оптоволоконные FPV-дроны — это небольшие беспилотники, которые управляются не радиосигналом, а тонким кабелем, который разматывается во время полёта. Это делает их практически неуязвимыми для систем радиоэлектронной борьбы, которые обычно использует израильская армия для подавления вражеских беспилотников.

Такие дроны летят на низкой высоте, несут взрывчатку и могут в режиме реального времени передавать изображение оператору, который корректирует траекторию полёта и наводит аппарат на цель. Аналитики отмечают, что эта технология активно использовалась во время войны в Украине, и именно оттуда она могла распространиться на другие конфликты.

Израильские силы обороны признают, что борьба с такими беспилотниками сложнее, чем с традиционными ракетами или обычными дронами с радиоуправлением. Израильская армия иногда перехватывает такие дроны, но часто теряет их из виду из-за малой высоты полёта и скорости. В ответ военные начали использовать новые методы защиты — например, защитные сетки над позициями, которые могут запутывать дроны, а также усиленное патрулирование.

Эксперты подчёркивают, что появление оптоволоконных дронов меняет характер приграничных конфликтов. Такие аппараты дешёвые, массовые и сложные для обнаружения, что делает их эффективным оружием асимметричной войны.

По оценкам аналитиков, именно опыт войны в Украине стал катализатором распространения этой технологии на Ближний Восток, где она уже влияет на баланс сил в конфликте между Израилем и «Хезболлой».

Также ранее СМИ писали о том, что после того как дорогие системы противовоздушной обороны оказались неэффективными против дешёвых иранских беспилотников, США, Израиль и страны Персидского залива начали интересоваться украинскими методами борьбы с дронами.

