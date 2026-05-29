США исключили из санкционных списков два российских танкера и 11 граждан рф

Министерство финансов США обновило санкционные списки и исключило из них 76 устаревших позиций. Среди них два российских танкера и 11 граждан россии.

Об этом сообщило Управление по контролю за иностранными активами (OFAC).

В ведомстве отметили, что речь идет о техническом обновлении базы данных. Из перечня убрали, в частности, умерших лиц, а также суда, которые были списаны или выведены из эксплуатации.

Среди россиян, которых исключили из списков: бывший депутат Госдумы рф и исследователь Арктики Артур Чилингаров (умер в 2024 году), бывший сенатор Владимир Лебедев (умер в 2023 году) и экс-сенатор Татьяна Сахарова (умерла в 2025 году).

Также с санкционных ограничений сняли танкеры Linda и Lady D.

В Минфине США подчеркнули, что изменения имеют исключительно технический характер и связаны с обновлением санкционной базы данных.

Напомним, ранее Министерство финансов США приняло решение снять санкционные ограничения с двух российских контейнеровозов и одного сухогруза.

Кроме того, администрация президента США Дональда Трампа еще на месяц продлила действие специального разрешения, выводящего из-под санкций продажу российской сырой нефти, которая уже была загружена на танкеры.

