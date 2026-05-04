Разведка обнародовала данные о российском дроне «Клин» с искусственным интеллектом

Национальная безопасность
Читати українською

ГУР опубликовало технические характеристики нового российского ударного беспилотника «Клин», который оснащён технологиями искусственного интеллекта и системой автоматического захвата цели.
Фото Telegram-канал «Соняшник»

Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало технические характеристики и составляющие нового российского ударного дрона «Клин», оснащённого технологиями искусственного интеллекта, в частности системой автоматического захвата цели.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР.

Какие украинские дроны имеет право применять армияС начала 2025 года Минобороны Украины допустило к использованию более 20 моделей уже работающих на фронте отечественных беспилотников.

Как отмечается, беспилотник разработан и изготовлен российской компанией «Робоавиа». Аппарат имеет фюзеляж типа «дельта-крыло» длиной 1,6 метра и размахом крыльев 1,9 метра. Он оснащён бесколлекторным электродвигателем китайского производства, который питается двумя облегчёнными аккумуляторами.

Ключевой особенностью «Клина» является использование технологии машинного зрения с функцией автоматического захвата цели. Она реализована на базе американского компьютерного модуля Nvidia Jetson TX2. Подобные решения ранее фиксировали в российских дронах «Ланцет», Zala, V2U, а также в беспилотниках «Герань-2».

ГУР опубликовало технические характеристики нового российского ударного беспилотника «Клин», который оснащён технологиями искусственного интеллекта и системой автоматического захвата цели.
ГУР МОУИзображение максимального размера (откроется в новом окне)

Полетный контроллер дрона — коммерческий модуль Cube Orange австралийского производства, а навигацию обеспечивает китайский модуль Holybro F9P с поддержкой технологии RTK для повышения точности. Связь осуществляется через радиомодем LoRa с использованием китайского радиомодуля.

В разведке отмечают, что другие элементы беспилотника содержат компоненты производства США, Швейцарии, Тайваня и Южной Кореи.

«Клин» может нести кумулятивную или фугасную боевую часть весом до 5 кг. Также он имеет развитое переднее управляющее оперение, что позволяет корректировать траекторию полёта при различных углах атаки. Заявленная максимальная скорость при заходе на цель — до 300 км/ч.

По данным противника, существуют морская и сухопутная модификации дрона: в первой используется радар для дистанционного подрыва, во второй — лидар.

Напомним, недавно ГУР опубликовало данные о начинке российского БПЛА «князь вєщий олєг» и показало интерактивную 3D-модель российского разведдрона.

Ранее стало известно, что Россия увеличила войска беспилотных систем и хочет привлечь ещё тысячи человек в армию.

Также ГУР рассказывало о технических особенностях нового российского ударного беспилотника V2U, который активно применяется на Сумском направлении.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Россия Беспилотник БПЛА Война с Россией ГУР МО Главное управление разведки Минобороны Украины Дрон Война в Украине
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Оккупанты ударили по детскому саду в центре Сум, есть раненые
САП обжаловала оправдательный приговор судье Хозсуда Харьковщины
Россия ударила по Харькову и Сумщине: есть погибшая и раненые
Трамп раскритиковал Папу Римского после его заявлений о войне в Иране
К кредиту ЕС для Украины на €90 млрд присоединятся ещё несколько стран, кроме Британии
ВАКС рассмотрит иск к начальнику отделения полиции в Одесской области
Рубио объяснил, почему США завершили военную операцию «Эпическая ярость» против Ирана
Россия нарушила объявленный Украиной режим тишины: в МИД отреагировали
Руководителя Житомирского ТЦК разоблачили на вымогательстве взятки за «непризыв» работников
Цены на нефть падают после заявлений Трампа о возможной сделке с Ираном
Больше новостей