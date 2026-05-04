Разведка обнародовала данные о российском дроне «Клин» с искусственным интеллектом

Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало технические характеристики и составляющие нового российского ударного дрона «Клин», оснащённого технологиями искусственного интеллекта, в частности системой автоматического захвата цели.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР.

Как отмечается, беспилотник разработан и изготовлен российской компанией «Робоавиа». Аппарат имеет фюзеляж типа «дельта-крыло» длиной 1,6 метра и размахом крыльев 1,9 метра. Он оснащён бесколлекторным электродвигателем китайского производства, который питается двумя облегчёнными аккумуляторами.

Ключевой особенностью «Клина» является использование технологии машинного зрения с функцией автоматического захвата цели. Она реализована на базе американского компьютерного модуля Nvidia Jetson TX2. Подобные решения ранее фиксировали в российских дронах «Ланцет», Zala, V2U, а также в беспилотниках «Герань-2».

Полетный контроллер дрона — коммерческий модуль Cube Orange австралийского производства, а навигацию обеспечивает китайский модуль Holybro F9P с поддержкой технологии RTK для повышения точности. Связь осуществляется через радиомодем LoRa с использованием китайского радиомодуля.

В разведке отмечают, что другие элементы беспилотника содержат компоненты производства США, Швейцарии, Тайваня и Южной Кореи.

«Клин» может нести кумулятивную или фугасную боевую часть весом до 5 кг. Также он имеет развитое переднее управляющее оперение, что позволяет корректировать траекторию полёта при различных углах атаки. Заявленная максимальная скорость при заходе на цель — до 300 км/ч.

По данным противника, существуют морская и сухопутная модификации дрона: в первой используется радар для дистанционного подрыва, во второй — лидар.

