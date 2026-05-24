ВАКС разрешил заочное расследование в отношении экс-руководителя ГПЗКУ

Высший антикоррупционный суд разрешил проведение заочного досудебного расследования в отношении бывшего главы правления АО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» Андрея Власенко и бизнесмена Романа Терещенко в рамках дела о завладении 776 млн грн.

Такое решение 14 мая принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

«Удовлетворить ходатайство. Предоставить разрешение на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве в отношении: Терещенко, подозреваемого в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью 5 статьи 191, частью 3 статьи 209, частью 3 статьи 27/частью 3 статьи 358 УК; Власенко, подозреваемый в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью 5 статьи 191, частью 3 статьи 209 УК», – говорится в решении.

Ранее антикоррупционный суд заочно заключил под стражу экс-руководителя ГПЗКУ Андрея Власенко.

Напомним, НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупционную схему завладения зерном ГПЗКУ. В состав организованной преступной группы входили бывшие топ-чиновники госкорпорации и представители иностранной компании. Следствие установило, что в 2021 году руководство ГНСКУ заключило с компанией-нерезидентом четыре внешнеэкономических контракта на поставку фуражной кукурузы.

Вопреки условиям договоров, предусматривавших 100% оплату товара к моменту перехода права собственности, оригиналы коносаментов на груз оказались у компании-покупателя. Это позволило беспрепятственно разгрузить суда и распоряжаться зерном, которое не было оплачено. Чтобы скрыть этот факт и создать ошибочное впечатление контроля над имуществом, в ГНСКУ оставили копии коносаментов с поддельными подписями и печатями. В результате таких действий государственная корпорация потеряла почти 106 тыс. тонн зерна стоимостью 776 млн грн.

