Апелляция оставила под стражей подозреваемого по делу ГПЗКУ

Апелляционная инстанция не увидела оснований для изменения меры пресечения, примененной к представителю фирмы.
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила под стражей менеджера ООО «Фрам Шиппинг Эдженси» Максима Бондаренко с альтернативой почти 20 млн грн залога в рамках дела о завладении зерном АО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» на сумму 776 млн грн.

Такое решение 28 апреля приняла АП ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Высший антикоррупционный суд заключил под стражу Бондаренко и определил ему альтернативой 19,96 млн грн залога. Его защитник подал апелляционную жалобу на данное решение.

«Апелляционную жалобу защитника подозреваемого (Бондаренко – ред.) – оставить без удовлетворения, а определение следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 03.04.2026 – оставить без изменений», – говорится в решении.

Напомним, что речь идет о масштабной схеме, разоблаченной НАБУ и САП, в рамках которой государство потеряло около 106 тысяч тонн кукурузы. По данным следствия, в 2021 году чиновники корпорации заключили контракты с иностранной компанией, однако, несмотря на требование полной предоплаты, передали покупателю оригиналы коносаментов. Это позволило вывезти и продать зерно без фактической оплаты.

НАБУ САП коррупция ГПЗКУ Зерно Высший антикоррупционный суд
