Оккупанты ударили по многоэтажке в Конотопе, есть пострадавшие

В ночь на 20 мая российские оккупационные войска ударили беспилотниками по городу Конотоп, попав в жилую многоэтажку, под завалами которой могут находиться люди. В результате обстрела города пострадали по меньшей мере шестеро мирных жителей.

Об этом сообщают городской голова Конотопа Артем Семенихин и руководитель ОВА Олег Григоров.

Согласно словам мэра, в результате удара по дому значительное количество людей пострадало. В результате прямого попадания вражеского «шахеда» в пятиэтажку обвалилось три этажа, также повреждена районная больница.

Семенихин отметил, что под завалами многоэтажки остаются люди, сейчас там продолжается спасательная операция.

«Сумщина – под массированными атаками вражеских БпЛА. Этой ночью зафиксированы попадания российских беспилотников в жилой сектор в Конотопской и Шосткинской громадах», - говорится в сообщении ОВА.

Также проводится эвакуация людей из поврежденных и прилегающих домов. Григоров подчеркнул, что в Конотопе на данный момент известно о по меньшей мере шестерых пострадавших в результате ночной атаки.

Как известно, в ночь на среду, 20 мая, российская оккупационная армия атаковала Днепр. В результате удара по меньшей мере пять человек получили ранения.

Напомним, в Прилуках до 29 человек возросло количество пострадавших и жертв в результате утреннего удара баллистикой российскими войсками. Днем в больнице скончался 15-летний парень, который был тяжело ранен во время атаки – количество погибших увеличилось до трех.

Также ночью 19 мая российские оккупанты атаковали беспилотниками Харьков. В результате обстрела Новобаварского района города пострадали по меньшей мере три человека.

