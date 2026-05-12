ВАКС рассмотрит иск об активах экс-чиновника Днепропетровской ОГА

Высший антикоррупционный суд назначил на 25 мая рассмотрение иска Специализированной антикоррупционной прокуратуры к покойному бывшему чиновнику Днепропетровской областной государственной администрации Андрею Коломойцу о конфискации активов.

Такое решение 4 мая принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, САП просит конфисковать активы бывшего чиновника Днепропетровской областной государственной администрации умершего Андрея Коломойца, который умер. Как указывал прокурор, он приобрел в собственность активы на 19,11 млн грн. Речь шла о: недостроенном доме; две квартиры и ремонт; еще ремонтные работы в помещениях; два машиноместа; имущественные права на помещение и квартиру; нежилое помещение; два автомобиля MERCEDES-BENZ GLS 400 2017 года выпуска и VOLKSWAGEN BEETLE 2005 года выпуска.

«Принять исковое заявление к рассмотрению и открыть производство по делу. Назначить подготовительное судебное заседание на 25 мая 2026 года в 09:25, которое состоится в помещении Высшего антикоррупционного суда», – говорится в решении.

Напомним, САП подала иск о конфискации активов экс-начальника подразделения детективов БЭБ Олега Ящука и его супруги Валентины. Речь идет об автомобилях Toyota Camry 2023 и BMW X3 2022 года выпуска, которые зарегистрированы на родственнице и близком друге должностного лица, однако которыми фактически он распоряжался. Общая стоимость этих активов составляет почти 4 млн грн. Как утверждают в САП, анализом имущественного положения Ящука и его родственников установлена ​​невозможность приобрести это имущество за счет законных доходов.

