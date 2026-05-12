ВАКС рассмотрит иск об активах экс-чиновника Днепропетровской ОГА

Политика
Читати українською
Суд получил гражданский иск прокурора САП об имуществе бывшего руководителя департамента ОГА.
фото: adm.dp.gov.ua

Высший антикоррупционный суд назначил на 25 мая рассмотрение иска Специализированной антикоррупционной прокуратуры к покойному бывшему чиновнику Днепропетровской областной государственной администрации Андрею Коломойцу о конфискации активов.

Такое решение 4 мая принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, САП просит конфисковать активы бывшего чиновника Днепропетровской областной государственной администрации умершего Андрея Коломойца, который умер. Как указывал прокурор, он приобрел в собственность активы на 19,11 млн грн. Речь шла о: недостроенном доме; две квартиры и ремонт; еще ремонтные работы в помещениях; два машиноместа; имущественные права на помещение и квартиру; нежилое помещение; два автомобиля MERCEDES-BENZ GLS 400 2017 года выпуска и VOLKSWAGEN BEETLE 2005 года выпуска.

«Принять исковое заявление к рассмотрению и открыть производство по делу. Назначить подготовительное судебное заседание на 25 мая 2026 года в 09:25, которое состоится в помещении Высшего антикоррупционного суда», – говорится в решении.

Напомним, САП подала иск о конфискации активов экс-начальника подразделения детективов БЭБ Олега Ящука и его супруги Валентины. Речь идет об автомобилях Toyota Camry 2023 и BMW X3 2022 года выпуска, которые зарегистрированы на родственнице и близком друге должностного лица, однако которыми фактически он распоряжался. Общая стоимость этих активов составляет почти 4 млн грн. Как утверждают в САП, анализом имущественного положения Ящука и его родственников установлена ​​невозможность приобрести это имущество за счет законных доходов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
НАБУ САП коррупция Днепропетровская область Высший антикоррупционный суд Гражданская конфискация
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

дайджестРезультаты онлайн-опроса по теме «Социальные индикаторы и этические дилеммы»
Трамп все более серьезно рассматривает возобновление ударов по Ирану – CNN
ВАКС рассмотрит иск об активах экс-чиновника Днепропетровской ОГА
Назначен новый глава полиции Киевщины: что о нем известно
инфографикаКлючевые даты и правила вступительной кампании-2026
Украина почти исчерпала запасы ракет-перехватчиков PAC-3 для систем Patriot – WP
Ночная атака рф: пять областей частично без света, погибли энергетики
На обвиняемых экс-судей Киевского апелляционного суда снова возложили обязанности
РФ выбрала завершить частичную тишину и ночью выпустила по Украине более 200 дронов – Зеленский
Специалисты ISW рассказали, как россия использовала «тишину» на фронте
Больше новостей