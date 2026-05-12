ВАКС назначил к рассмотрению иск об активах замглавы Гостаможни

Высший антикоррупционный суд назначил к рассмотрению иск Специализированной антикоррупционной прокуратуры к заместителю председателя Государственной таможенной службы Сергею Звягинцеву о конфискации жилого дома и земли в Киевской области.

Такое решение 6 мая принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Специализированная антикоррупционная прокуратура подала иск о конфискации активов и.о. председателя Гостаможни Звягинцева. В нем прокурор просил конфисковать жилой дом общей площадью 236,8 квадратных метра и земельный участок под ним площадью 0,12 га в Иванковичах Обуховского района Киевской области. Указанное имущество зарегистрировано на тестя Звягинцева Николая Никова. По мнению прокуратуры, у Звягинцев и родственников не было достаточных средств для приобретения этих активов.

«Закрыть подготовительное производство в гражданском деле по исковому заявлению Специализированной антикоррупционной прокуратуры к (Сергею Звягинцеву – ред.) о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства. Назначить дело в судебное разбирательство по существу в открытом судебном заседании на 27 мая 2026 года в 11:00 в помещении Высшего антикоррупционного суда», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении и.о. председателя Гостаможни Сергея Звягинцеву. По данным следствия, в 2021–2023 подозреваемый не отразил в декларации сведения о жилом доме под Киевом площадью 236,8 квадратных метра и земельном участке, где он расположен.

Следствие установило, что недвижимость стоимостью более 100 тысяч долларов должностное лицо оформило на отца жены, хотя на самом деле фактическим владельцем является он и его семья.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.