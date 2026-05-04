Украинцы в Польше смогут оформить вид на жительство на три года: какие условия

Граждане Украины, имеющие статус PESEL UKR, теперь могут подавать заявки на получение вида на жительство в Польше сроком до трех лет.

Об этом сообщает местное Управление по делам иностранцев.

28 апреля 2026, 16:31 Возможные выплаты украинским беженцам в странах Европы в 2026 году Помощь украинским беженцам в разных странах мира. Размер выплат – на инфографике Слово и дело.

Речь идет о документе, который дает разрешение на временное проживание сроком на 3 года для лиц, пользующихся временной защитой и решающих перейти на более долгосрочные правовые основания пребывания.

Подать заявку могут граждане Украины и отдельные члены их семей, включая супругов, несовершеннолетних детей и других близких родственников, а также детей, рожденных уже в Польше после 23 февраля 2022 года. Главное условие – легальное пребывание в Польше в рамках временной защиты, наличие статуса UKR по состоянию на 4 июня 2025 года, а также на момент подачи заявления. Дополнительно необходимо иметь непрерывный статус UKR не менее 365 дней.

После получения нового статуса граждане Украины теряют временную защиту и связанные социальные гарантии, в том числе бесплатное проживание и питание в центрах временного размещения.

При этом новый статус предусматривает полный доступ к рынку труда без дополнительных разрешений, возможность ведения бизнеса на равных условиях с гражданами Польши и право путешествовать по Шенгенской зоне до 90 дней в пределах 180-дневного периода.

Напомним, в феврале президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, который прекращает действие отдельных решений, предусмотренных Законом о помощи гражданам Украины. В то же время ключевые механизмы поддержки украинцев в стране сохранятся.

На инфографике «Слово и дело» – как менялось количество украинских беженцев в Европе за 4 года большой войны.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».