Рф перебросила танковую дивизию на Покровское направление

Российские войска перебросили подразделения 90-й танковой дивизии к Покровску, город используется для накопления личного состава и техники перед дальнейшими наступательными действиями. Также оккупанты активизировались в районе Гришино.

Об этом сообщает 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ в Telegram.

По данным украинских военных, с начала мая подразделения в полосе ответственности корпуса уничтожили и ранили 329 российских военных. Также было поражено и повреждено более 40 единиц техники, среди которых артиллерийские системы. Часть из них ликвидировали непосредственно в районе Покровска.

В ВСУ отмечают, что российские войска используют Покровск как логистический и накопительный пункт для подготовки наступления. Именно там зафиксировано присутствие подразделений 90-й танковой дивизии рф.

В Мирнограде противник разворачивает пункты управления, пытаясь использовать населенный пункт как промежуточное звено для дальнейшего продвижения в направлении Родинского. На этом участке фронта только 38-я отдельная бригада морской пехоты поразила 11 единиц российской артиллерии с начала мая.

Основной целью россиян остается населенный пункт Гришино. Здесь действуют несколько подразделений различных российских бригад, которые пытаются продвинуться как непосредственно в пределах поселка, так и в обход – через открытые поля в направлении Васильевки.

Силы обороны применяют по противнику все имеющиеся средства поражения – артиллерию, авиацию, FPV-дроны и стрелковое оружие. По информации военных, недавно в южной части Гришино украинские защитники ликвидировали двух российских штурмовиков в ближнем стрелковом бою.

Накануне главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что оккупационная армия активизировалась фактически по всему фронту и проводит перегруппировку войск. В то же время, сохраняется присутствие украинских защитников в Курской области рф.

Сырский также заявлял, что россия в срочном порядке развертывает еще 4 полка, 24 дивизиона и 162 батареи для противодействия украинским ударным беспилотникам.

