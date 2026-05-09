Вокруг Москвы начали строить еще одно «кольцо» ПВО – СМИ

Вокруг Москвы начали строить еще одно «кольцо» противовоздушной обороны из зенитно-ракетных комплексов «Панцирь» на башнях.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Журналисты вместе с OSINT-аналитиками изучали спутниковые снимки Московской области и соседних регионов и обнаружили новые позиции ПВО.

Первую башню нового «кольца» удалось геолоцировать еще 16 февраля возле города Кашира в Московской области после анализа фотографии следа ракеты ПВО.

По данным журналистов, с 2023 года вокруг Москвы уже разместили более 100 систем ПВО.

Также сообщается, что накануне 9 мая резиденцию владимира путина на Валдае заблюрили на «Яндекс.Картах».

Ранее сервис скрывал только военные объекты и предприятия военно-промышленного комплекса.

По информации «Радио Свобода», за последние годы территорию резиденции на Валдае окружили более чем 25 системами ПВО.

Напомним, 4 января 2026 года в рф заявляли об атаке десятков беспилотников на Москву и остановке работы нескольких аэропортов.

Также 15 февраля 2026 года в Москве и Подмосковье сообщали о серии взрывов и работе ПВО из-за атаки дронов.

Кроме того, в ноябре 2025 года беспилотники атаковали Шатурскую электростанцию в Московской области.

