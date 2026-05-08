Экс-нардеп Ляшко был назначен командиром нового полка – УП

Экс-депутата Олега Ляшко назначили командиром 432-го отдельного полка беспилотных систем 11-го армейского корпуса ОК «Восток».

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на собеседников в Силах обороны.

Как отмечается, в среду, 6 мая, решением командования Сухопутных войск ВСУ старшего лейтенанта Ляшко уволили с должности командира батальона беспилотных систем 63 ОМБр 3 армейского корпуса оперативного командования «Восток» со штатно-должностной категорией – подполковник.

По данным УП, Ляшко не остался командовать своим, ныне уже расширенным подразделением, а перешел в 432 отдельный полк беспилотных систем 11-го армейского корпуса «с шдк «полковник».

Однако, уточняется, что о том, чтобы экс-депутат получил звание полковника, сейчас речь не идет. При этом предыдущая его должность также требовала звания подполковника, когда тогда еще лейтенант Ляшко ее занял.

Отметим, что эту информацию также подтвердил представитель 11 армейского корпуса ВСУ, подполковник Дмитрий Запорожец в комментарии «24 каналу».

Напомним, о том, что он вступил в ряды ВСУ, экс-нардеп сообщил в октябре 2022 года. Ляшко стал командиром батальона беспилотных систем управления отдельной механизированной бригады армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ в октябре 2024 года.

Позже в ВСУ прокомментировали назначение Ляшко комбатом беспилотных систем в 63-й ОМБр.

