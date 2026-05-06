САП обжаловала оправдательный приговор судье Хозсуда Харьковщины

Кассационная инстанция получила жалобу антикоррупционного прокурора на оправдательный приговор одному из судей.
Специализированная антикоррупционная прокуратура подала кассационную жалобу на приговор, которым оправдали судью Хозяйственного суда Харьковской области Татьяну Денисюк от обвинений в злоупотреблениях, связанных с газовым делом бывшего народного депутата Александра Онищенко.

Об этом говорится в решении Кассационного уголовного суда от 27 апреля и свидетельствуют данные Судебной власти, сообщает «Слово и дело».

Как известно, антикоррупционный суд оправдал судью Хозсуда Харьковщины Денисюк. Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры подал апелляционную жалобу на этот приговор. Апелляционная палата ВАКС оставила без удовлетворения жалобу прокурора. Поэтому САП обжаловала приговор в Верховный суд.

«Оставить кассационную жалобу прокурора без движения. Установить прокурору пятидневный срок для устранения недостатков со дня получения копии определения», – говорится в решении.

Напомним, САП обвиняет Денисюк в принятии заведомо неправосудного решения в хозяйственном деле и злоупотреблении служебным положением. Так, она обязала ПАО «Укргаздобыча» передать ООО «Карпатнадраинвест» природный газ, предварительно арестованный постановлениями судьи в уголовном производстве в отношении бывшего народного депутата Александра Онищенко о «газовых схемах».

Это решение обвиняемая приняла на основании рассмотрения встречного иска от частной фирмы, рассмотрение которого, к тому же, прошло без уплаты истцом государственной пошлины, в результате чего государственный бюджет недополучил более 200 тысяч гривен.

По данным следствия, в рамках этого же хозяйственного дела судья удовлетворила ходатайство представителя компании: уменьшила размер пени, подлежащей взысканию с ООО по основному иску, и отсрочила на один год исполнение решения о взыскании более 3 млн грн долга в пользу ПАО «Укргаздобыча» при отсутствии документального подтверждения наличия оснований для удовлетворения такого ходатайства. Компанию «Карпатнадраинвест» детективы связывают с Онищенко.

