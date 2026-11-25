Импорт российской нефти в Индию в ноябре сократится почти на 40% по сравнению с июльским рекордом и вернулся к уровням, фиксировавшимся до полномасштабного вторжения россии в Украину. Причиной стало увеличение предложения более дешевой нефти с Ближнего Востока.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.

3 июля 2026, 13:32 Как изменились доходы россии от экспорта нефти, бензина и дизеля с 2022 года Объемы российского экспорта нефти, бензина и дизеля за годы большой войны упали несущественно – в отличии от доходов. «Слово и дело» показывает на инфографике, как изменились показатели российского топливного экспорта с 2022 года.

Согласно оценкам экспертов, в текущем месяце Индия будет закупать в среднем около 1,7 млн ​​баррелей российской нефти в сутки. В июле этот показатель достигал 2,8 млн баррелей.

При этом поставки из Ирака и Саудовской Аравии могут достичь самого высокого уровня с февраля.

Одной из причин сокращения закупок является ценовая конкуренция – иракская и саудовская нефть стала дешевле российской марки Urals. Кроме того, стоимость транспортировки российского сырья остается высокой из-за рисков безопасности и логистических трудностей.

Несмотря на это, россия пока остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию. В Kpler прогнозируют, что в декабре и в 2027 году импорт российского сырья будет держаться на уровне около 1,5 млн баррелей в сутки, однако возврат к предыдущим рекордным объемам маловероятен.

Напомним, недавно СМИ сообщали, что россия вынуждена всё больше закупать бензин за рубежом из-за украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам. В октябре морские поставки топлива в страну достигли рекордных 390 тысяч тонн.

Также сообщалось, что нефтегазовые доходы бюджета страны-агрессора в октябре достигли максимума с апреля 2025 года на фоне обострения ситуации вокруг Ирана и прыжка цен на российскую нефть.

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