Дания решила выслать российского военного атташе после разоблачения вероятной попытки организовать покушение на убийство украинского рэпера Kyivstoner. Дипломат должен покинуть страну в течение семи дней.

Об этом заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен, передает датское издание DR.

20 ноября 2026, 17:28 В Дании сорвали новую попытку покушения на украинского рэпера Киевстонера – СМИ Датские правоохранители задержали двух граждан Дании, подозреваемых в подготовке покушения на украинского рэпера Киевстонера (Альберта Васильева) по заказу российских спецслужб.

По данным медиа DR, члены запрещенной в Дании группировки Loyal to Familia помогали готовить покушение на украинско-американского рэпера Kyivstoner в сентябре. Датские правоохранители также подозревают в причастности к нападению сотрудников российского посольства.

По словам министра Расмуссена, высылка военного атташе должна стать четким сигналом для россии. Также в датский МИД вызвали российского посла Владимира Барбина.

В то же время Расмуссен отметил, что Дания не планирует разрывать все дипломатические связи с россией, а высылка военного атташе станет сигналом для Москвы.

«Хватит и так продолжается уже давно. Самый сильный ответ, который может дать Дания, – не дрогнуть и поддерживать Украину. Мы намерены делать это и впредь», – заявил Расмуссен.

Комментируя решение о высылке атташе, он добавил: «Мы открыто заявляем: вы разоблачены».

Кроме того, датское правительство планирует прекратить выдачу гражданам россии виз, которые не являются необходимыми. Расмуссен отметил, что, несмотря на масштабные санкции ЕС, россиянам до сих пор слишком легко передвигаться по Европе. Он также призвал другие страны Евросоюза ввести аналогичные ограничения.

Напомним, ранее сообщалось, что вблизи Копенгагена задержали двух граждан Дании, которых подозревают в подготовке покушения на украинского блогера и рэпера Kyivstoner (Альберта Васильева) по заказу российских спецслужб.

Как известно, летом покушение на Kyivstoner готовили в Польше. Тогда местные правоохранители задержали гражданина россии, который, по данным следствия, по заказу российских спецслужб планировал убийство мужчины с гражданством Украины и США.

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