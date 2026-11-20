Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд новое уголовное производство по подозрению генерального директора государственного предприятия «Павлоградский химический завод» Леонида Шимана в завладении 102,45 млн грн.

Об этом говорится в решении Высшего антикоррупционного суда от 17 ноября, сообщает «Слово и дело».

«Назначить подготовительное судебное заседание в уголовном производстве по обвинению (Шимана – ред.) в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины, (Валерия Кирилова – ред.) в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины и (Игоря Хохлова – ред.) в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины на 18 ноября 2026 года в 10:00 в зале судебных заседаний ВАКС», – говорится в решении.

Как известно, Высший антикоррупционный суд продлил арест Шимана еще на два месяца и оставил ему без изменений залог в 21,63 млн грн. Позже арест снова продлили, но залог уменьшили до 20 млн грн.

Напомним, НАБУ и САП вручили новое подозрение гендиректору ПХЗ Леониду Шиману, руководителю фирмы «Рада 2007» Игорю Хохлову и бывшему коммерческому директору ПХВ Валерию Кирилову в завладении 102,45 млн грн. По мнению следствия, указанные лица в 2022 году завладели указанными средствами при выполнении контракта по поставке комплектов крышек и кювет, стоимость которых составляла всего 63,17 млн грн, а ПХЗ перечислила ООО «Рада 2007» 165,63 млн грн.

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