Во вторник, 17 ноября, российские военные самолеты заметили вблизи трех стран Азии. Японские власти заявили о нарушении воздушного пространства страны двумя вероятно российскими самолетами, тогда как Южная Корея и Тайвань сообщили об их появлении в своих зонах противовоздушной обороны.

Об этом сообщает ряд изданий.

1 октября 2025, 16:42 Какие страны готовы сбивать вражеские дроны и «самолеты-нарушители» над Европой После появления неизвестных дронов в небе Европы и пролетов военных самолетов рф ряд европейских стран заявили о готовности сбивать нарушителей воздушного пространства, как это сделала в 2015 году Турция. Подробнее – на инфографике.

По данным Kyodo News, два самолета, которые, вероятно, принадлежат россии, утром 17 ноября дважды нарушили воздушное пространство Японии вблизи острова Окиносима в префектуре Фукуока.

В ответ японские военные подняли в воздух истребители, которые передали экипажам российских самолетов радиопредупреждение.

Генеральный секретарь Кабинета министров Японии Минору Кихара назвал инцидент серьезным нарушением суверенитета страны и угрозой ее безопасности.

«Нарушение нашего национального воздушного пространства российскими самолетами является не только серьезным посягательством на суверенитет нашей страны, но и угрозой нашей безопасности и является абсолютно неприемлемым», – заявил он.

Токио выразил Москве решительный протест и призвал не допускать повторения подобных инцидентов.

По информации японского Министерства обороны, после нарушения воздушного пространства самолеты пролетели через Цусимский пролив между японским островом Кюсю и Корейским полуостровом, а затем между островом Йонагуни и Тайванем, после чего направились в Тихий океан.

Также, как сообщает Yonhap, утром 17 ноября несколько российских военных самолетов без предупреждения вошли в опознавательную зону противовоздушной обороны Южной Кореи.

Объединенный комитет начальников штабов страны заявил, что военные обнаружили самолеты еще до их вхождения в зону и заблаговременно подняли истребители для реагирования на возможные угрозы.

В то же время в Сеуле подчеркнули, что зона идентификации ПВО не является суверенным воздушным пространством государства. Она предназначена для заблаговременного распознавания иностранных самолетов и предотвращения случайных столкновений.

Россия и Китай не признают юрисдикцию Южной Кореи над этой зоной, ссылаясь на отсутствие соответствующих оснований в международном праве. Аналогичный инцидент произошел примерно три месяца назад, когда российские военные самолеты вошли в зону ПВО над Японским морем, после чего покинули ее.

Кроме того, по информации Reuters, Министерство обороны Тайваня также сообщило об обнаружении двух российских военных самолетов у восточного побережья острова.

После полета к востоку от Тайваня самолеты покинули его зону идентификации ПВО к югу от уезда Тайдун.

Тайваньские военные заявили, что отслеживали весь маршрут самолетов с помощью объединенных средств разведки, наблюдения и рекогносцировки и приняли соответствующие меры. В то же время подробностей реагирования не раскрыли.

По данным Reuters, вероятнее всего, Япония и Тайвань зафиксировали те же самые российские самолеты. На обнародованной японским Минобороны карте видно, что их маршрут пролегал на юг вдоль восточного побережья Тайваня.

Инциденты произошли накануне запланированного визита российского диктатора владимира путина в китайский город Шэньчжэнь для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Напомним, в августе Министерство иностранных дел Финляндии вызвало посла россии после вероятного нарушения финского воздушного пространства разведывательным самолетом Ил-20.

Также в сентябре российский военный вертолет Ми-8 кратковременно нарушил воздушное пространство Польши. Инцидент произошел к северу от города Бранево вблизи границы с Калининградской областью.

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