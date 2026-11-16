Апелляция ВАКС оставила без изменений приговор экс-мэру Рени по делу о взятке

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 16 ноября оставила без изменений приговор бывшему городскому голове Рени Одесской области Игорю Плехову и экс-депутату Ренийского горсовета Ивану Подойлову. Их приговорили к 9 и 10 годам заключения соответственно по делу о получении неправомерной выгоды за передачу коммунальной земли в аренду.

Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Как отмечается, Апелляционная палата ВАКС отклонила жалобы стороны защиты и оставила в силе приговор от 17 апреля 2024 года.

Суд признал бывших должностных лиц виновными в вымогательстве 100 тысяч долларов неправомерной выгоды и получении части этой суммы – 50 тысяч долларов. За эти средства они должны были обеспечить передачу гражданину в аренду земельного участка коммунальной собственности площадью около 2,5 га.

По решению суда, Плехову назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества. Подойлова приговорили к 10 годам заключения с конфискацией имущества.

Кроме того, обоих осужденных лишили права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления в течение трех лет.

Определение Апелляционной палаты ВАКС вступило в законную силу с момента провозглашения. В то же время его можно обжаловать в Верховный Суд в течение трех месяцев.

Напомним, в марте 2023 года ВАКС назначил к рассмотрению по существу это дело. По версии обвинения, депутат Ренийского горсовета Иван Пойдолов, который одновременно занимает должность председателя постоянной комиссии, занимающейся, в частности, земельными вопросами, действуя по предварительному сговору с городским головой Игорем Плеховым, получил часть неправомерной выгоды в сумме 50 тыс. долл. от гражданина за обеспечение передачи ему в аренду земельного участка коммунальной собственности площадью около 2,5 га. Общая сумма неправомерной выгоды, о предоставлении которой просили должностные лица, составляла 100 тыс. долл.

Антикоррупционный суд признал виновным мэра Рени Плехова в получении неправомерной выгоды. Ему назначили наказанием 9 лет колонии. Во время апелляционного рассмотрения защитница Плехова подала ходатайство об остановке рассмотрения в связи с неудовлетворительным состоянием здоровья ее клиента.

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