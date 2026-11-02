Повышенная дальность и 25 кг взрывчатки: рф модифицировала дрон «Гербера»

Российские военные модифицировали БПЛА «Гербера», доработав максимальную дальность и нагрузку боевой части.

Об этом в понедельник, 2 ноября, сообщило Главное управление разведки МО Украины.

Отныне так называемая «Гербера-2» имеет повышенную дальность и способна нести боевую часть весом до 25 кг.

«Противник существенно доработал беспилотные аппараты «Гербера», которые изначально разрабатывались как ложные цели для перегрузки противовоздушной обороны. Первые версии имели модификации «Разведчик» и «Камикадзе», но оставались довольно простыми и недорогими аппаратами. Постепенно их «начинка» начала приближаться к оснащению значительно более дорогих БПЛА», – говорится в сообщении ГУР.

1 октября 2026, 10:41 Россия хочет разогнать «Герань-5» до 700–800 км/ч, чтобы усложнить перехват – эксперт Россия меняет конструкцию «Герани-5», чтобы повысить скорость дрона до 700–800 км/ч и усложнить его перехват дешевыми дронами.

Новая версия «Герберы» увеличена: имеет размах крыльев 3 м и длину фюзеляжа 2,6 м. Благодаря новому топливному баку объемом 63 литра беспилотник может преодолеть расстояние до 1 200 км.

По данным ГУР, для сохранения стабильности во время маневров бак внутри разделен на отдельные секции. Двухцилиндровый двухтактный двигатель – это фактически половина двигателя от «Герани-2», производство которого локализовали в Алабуге.

«В исследованном образце использована осколочно-фугасная зажигательная боевая часть ОФЗБЧ-10 весом 10 кг и отдельные мешки с зажигательной смесью. По заявленным противником характеристикам, беспилотник может нести боевую часть весом до 25 кг», – добавили в ГУР.

«Гербера-2» оснащена обновленным полетным контроллером, 12-канальной «Кометой», mesh-модемом производства Shenzhen Sinosun Technology Co., Ltd (КНР) и новым блоком обработки видео «Сосиска», который реализован на базе китайского микрокомпьютера Coke Pi.

Исследованный образец имел двойную IP-камеру, закрепленную на фюзеляже над топливным баком и предназначенную для обнаружения перехватчиков, утверждают разведчики.

«Также установлено наличие версий с курсовыми IP-камерами и камерами с трехосевыми подвесами. Больше всего в новой «Гербере» компонентов китайских (8) и американских (4) производителей», – добавили в ГУР.

По данным разведки, регион применения обновленного БПЛА может выйти за пределы территории Украины.

«Именно «Герберу-2» с боевой частью обнаружили в середине сентября на балтийском побережье Польши», – напомнили в ведомстве.

Ранее мы сообщали, что российские беспилотники типа «Герань-5» во время маневрирования могут развивать скорость до 1000 км/ч. Украинские военные уже фиксировали отдельные случаи достижения таких показателей.

Кроме этого известно, что россия смогла быстрее Украины и США наладить производство нового поколения относительно недорогих ударных вооружений, в частности реактивных беспилотников «Герань» и крылатых ракет «Бандероль».

Также мы информировали, что в октябре российский ударный дрон типа «Герань» упал в 100 метрах от жилых домов и энергетического объекта в Молдове.

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