Россия вышла из Конвенции Совета Европы против пыток

С 1 ноября 2026 года россия официально прекратила участие в Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания.

Об этом говорится в сообщении Совета Европы.

14 июля 2026, 07:34 ЕС ввел санкции против 15 россиян, причастных к пыткам украинских пленных Совет ЕС внес в санкционный список 15 граждан россии и одно учреждение, причастных к пыткам украинских военнопленных и гражданских лиц на оккупированных территориях Украины и в рф.

Как отмечается, российские власти уведомили Совет Европы о решении денонсировать Конвенцию еще 30 октября 2025 года. В соответствии со статьей 22 документа, выход вступает в силу через год после официального уведомления.

Россия была участницей Конвенции с 1998 года. За это время, до 2021 года, Европейский комитет по предупреждению пыток (CPT) совершил 30 визитов в рф, во время которых проверил более 450 мест лишения свободы.

В то же время россия была единственным государством-участником Конвенции, которое придерживалось политики неразглашения отчетов Комитета и ответов на них. В результате Москва разрешила обнародовать только четыре отчета.

Среди неопубликованных документов – материалы проверок, в частности десяти визитов в Чечню и на Северный Кавказ в 2000–2017 годах. Российские власти до сих пор могут разрешить их публикацию.

После начала полномасштабного вторжения россии в Украину в феврале 2022 года Комитет получил многочисленные сообщения о вероятных пытках и жестоком обращении со стороны российских должностных лиц в местах несвободы как на оккупированных территориях Украины, так и непосредственно в рф.

Однако из-за отказа российских властей от сотрудничества представители Комитета не смогли посетить россию для проверки этих сообщений.

В Совете Европы подчеркнули, что позиция Москвы существенно отличается от подхода Украины, которая продолжает предоставлять Комитету возможность посещать любые места лишения свободы на подконтрольной ей территории в определенное им время. Кроме того, Украина обеспечивает прозрачность, автоматически публикуя отчеты по результатам проверок.

«Выход российской федерации означает завершение мониторингового мандата Комитета в этой стране. Это также означает прекращение любого независимого мониторинга мест лишения свободы на территории российской федерации. В то же время превентивный подход Конвенции остается важным как никогда: независимый мониторинг мест содержания под стражей является фундаментальной гарантией защиты от пыток и жестокого обращения», – подчеркнул Митчелл.

Напомним, в августе 2025 года правительство рф предложило главе Кремля владимиру путину выйти из Европейской конвенции по предупреждению пыток, которая была принята еще в 1987 году.

Как известно, россию исключили из Совета Европы 16 марта 2022 года из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Также россию исключили из Совета ООН по правам человека 7 апреля 2022-го. За это проголосовали 93 члена Генассамблеи.

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