Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что не будет менять свою риторику по поводу российской угрозы, несмотря на сообщения о просьбе США более сдержанно высказываться о Москве.

Заявление Михала приводит портал Delfi.

31 августа 2026, 16:22 Гибридная война против Европы: российский след в диверсиях на заводах и складах ЕС На инфографике «Слово и дело» – публично известные диверсии на заводах ЕС, участие россии в которых установлено или является более чем вероятным.

По его словам, уступки диктаторам приводят к унижению, но не помогают сохранить свободу.

«Эстония, как и другие страны Балтии, открыто говорит об угрозе россии. Мы придерживались этой позиции раньше и будем придерживаться ее в дальнейшем», – подчеркнул премьер.

Он уточнил, что лично не получал никаких просьб от американской стороны. По его словам, во время последней встречи с Дональдом Трампом в Анкаре летом этот вопрос не поднимался.

«Я не собираюсь сдерживаться. Путин – диктатор, убивающий женщин и детей. И будет продолжать это делать, пока его не заставят сменить курс», – подчеркнул Михал.

Напомним, накануне в Reuters заявили, что представители Пентагона в последние недели призывали несколько стран НАТО, в частности Литву, Латвию и Эстонию, смягчить публичную риторику относительно угрозы со стороны россии. В Вашингтоне якобы считают, что некоторые заявления европейских лидеров могут подрывать безопасность континента.

А ранее сообщалось Европейский Союз рассматривает создание нового механизма совместного ответа на российские гибридные атаки, которые не достигают уровня вооруженного нападения. Речь идет о протоколе, который должен помочь странам ЕС координировать действия в ответ на диверсии, кибератаки, поджоги и вторжения беспилотников.

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