Помощница экс-председателя Кассационного хозсуда Львова обжаловала залог

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрит жалобу на меру пресечения в виде 600 тысяч гривен залога, примененную к бывшей помощнице экс-председателя Кассационного хозяйственного суда Богдана Львова, главному специалисту отдела обеспечения деятельности главы и заместителя главы суда секретариата КХС Татьяне Воляновской.

Такое решение 23 октября приняла АП ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как указывается, Высший антикоррупционный суд определил 600 тыс. грн залога экс-помощнице Львова Татьяне Воляновской. Также на нее возложили обязанности: прибывать по первому вызову; не отлучаться из Киева без разрешения; сообщать об изменении своего места жительства и/или места работы; воздерживаться от общения с рядом лиц; сдать на хранение загранпаспорта.

«Назначить рассмотрение апелляционной жалобы (Воляновской – ред.) на определение следственного судьи Высшего антикоррупционного суда о применении меры пресечения в виде залога от 16 октября 2026 года», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о новом подозрении экс-председателю Кассационного хозсуда Богдану Львову, его экс-помощнице и ее матери. По версии следствия, в 2021–2022 годах судья приобрел в собственность дом с земельным участком, две квартиры-апартаменты и четыре земельных участка, которые оформили на мать помощницы судьи. Отметим, что общая стоимость активов составляет около 26 млн грн.

Как сообщала СБУ, по их данным, Львов имеет гражданство российской федерации. В 2012 году указанное лицо получило новый паспорт гражданина рф №4512799636 взамен старого. Также Богдан Львов по данным налогового реестра рф получил налоговый номер 774319527956, который содержится в реестре сделок по недвижимому имуществу рф.

В октябре 2022 года Львова отчислили из судебной инстанции и прекратили его полномочия в связи с наличием у него российского гражданства.

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