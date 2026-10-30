Контроль за работой врачебных комиссий при ТЦК усилят по приказу Драпатого: что известно

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Михаил Драпатый приказал усилить контроль за работой военно-врачебных комиссий при ТЦК.

Об этом сообщил представитель Главного управления коммуникаций ВС Украины майор Дмитрий Лиховой, информирует «Интерфакс-Украина».

Он отметил, что будут проверять обоснованность медицинских заключений, уделять внимание хроническим заболеваниям военнообязанных и противодействию коррупции во время мобилизации.

Что известно

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-майор Михаил Драпатый подписал приказ о существенном усилении контроля за работой военно-врачебных комиссий при территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

«Цель приказа – повысить качество медицинских осмотров военнообязанных, сделать невозможным призыв на военную службу граждан, которые по состоянию здоровья не могут ее проходить, а также предотвратить любые проявления коррупции во время мобилизационных мероприятий», – отметил Лиховой.

Что изменится

Кроме этого, внедрят тщательный мониторинг обоснованности решений ВВК.

Особое внимание будут уделять случаям, когда человека признали годным к службе, но впоследствии военно-врачебная комиссия установила его непригодность из-за заболеваний, не связанных с прохождением службы.

Также учреждения здравоохранения и конкретные специалисты будут нести ответственность за фиктивные или халатные заключения.

Отдельный акцент сделают на более тщательном обследовании людей с хроническими заболеваниями, которые могут обостриться уже в первые месяцы военной службы.

Внедряется и постоянный мониторинг решений ВВК, по результатам которого будут проводить проверки работы комиссий.

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«Для председателей и членов ВВК при ТЦК и СП будут регулярно организовывать специальные курсы, в частности относительно современных стандартов диагностики во время медицинских осмотров», – подчеркнули у Драпатого.

Должностные лица ТЦК и СП, направляющие военнообязанных на медосмотры, оформляющие документы и вносящие информацию в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов – будут находиться под постоянным мониторингом.

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