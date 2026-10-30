Суд пересмотрит приговор бывшему директору структуры МВД

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда назначила на 25 ноября рассмотрение жалоб на заочный приговор, которым к 9 годам лишения свободы приговорили бывшего директора государственного предприятия Министерства внутренних дел «Информ-Ресурсы» Юханнана Бабаева в нанесении структуре МВД ущерба на 187 млн грн.

Такое решение 23 октября приняла АП ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Высший антикоррупционный суд признал виновным экс-руководителя ГП «МВД «Информ-Ресурсы» Юханнана Бабаева в нанесении структуре МВД ущерба на 187 млн грн. Приговором суда Бабаеву назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на 3 года, с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества и штрафом. Также суд частично удовлетворил гражданский иск прокурора САП и взыскал с обвиняемого в пользу ГП «Информ-Ресурсы» 16,7 млн грн нанесенного ущерба. Кроме того, по приговору суда недвижимое имущество и земельный участок в центре Киева стоимостью более 187 млн грн, которые были незаконно отчуждены, возвращены в собственность государства.

«Назначить апелляционное рассмотрение на 10:00 25 ноября 2026 года в помещении АП ВАКС. Известить участников апелляционного производства о времени и месте апелляционного рассмотрения», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему директору ГП МВД «Информ-Ресурсы» Юханнану Бабаеву и еще троим лицам. По версии следствия, в течение 2018-2019 годов экс-директор госпредприятия МВД «Информ-Ресурсы» Бабаев, путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору с троим лицами из корыстных побуждений, путем перечисления денежных средств на расчетные счета ООО «Коссад Решерш», ООО «Лакинс» и ООО «Дюнкерс», совершили завладение денежными средствами в сумме 16,69 млн грн.

Эти средства как раз были получены от продажи вышеуказанных объектов. Трое подозреваемых по этому делу пошли на сделку со следствием, которую утвердил Высший антикоррупционный суд. Позже НАБУ и САП сообщили о новом подозрении экс-директору ГП МВД «Информ-Ресурсы» и его заместителю.

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