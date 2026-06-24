Замглавы Ровненского облсовета обжаловал 9 лет заключения

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрит жалобы на приговор, которым к 9 годам лишения свободы приговорили заместителя председателя Ровненского областного совета Сергея Свисталюка за получение неправомерной выгоды и злоупотребление влиянием.

Такое решение 19 июня приняла АП ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, антикоррупционный суд признал виновным Свисталюка. Ему было назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы. Также ему запрещено в течение 3 лет занимать должности, связанные с выполнением функций представителя местного самоуправления как на постоянной, так и на временной основе или по специальному полномочию с конфискацией 500 тысяч гривен.

Кроме того, обвиняемый обязан: прибывать по каждому требованию в суд; сообщать об изменении места жительства или работы; сдать на хранение загранпаспорта и не покидать территорию Украины без разрешения суда.

«Открыть апелляционное производство по апелляционным жалобам обвиняемого (Свисталюка – ред.) и его защитников на приговор Высшего антикоррупционного суда от 07 мая 2026 года в отношении (Свисталюка – ред.). Установить срок до 29 июня 2026 года, в течение которого могут быть поданы возражения на апелляционные жалобы», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении заступнику голови Рівненської облради. По данным следствия, в конце 2021 года предприниматель на электронном аукционе приобрёл неработающий детский санаторий, который ранее находился в коммунальной собственности.

Заместитель главы облсовета, узнав, что покупатель также хочет получить в собственность материальные ценности санатория и землю под ним, пообещал содействие. Речь шла о списании имущества и принятии депутатами Ровенского облсовета решения о продаже участка площадью 5,4 га. За такие «услуги» чиновник в 2022–2023 годах получил от предпринимателя неправомерную выгоду на общую сумму почти полмиллиона грн.

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