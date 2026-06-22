В Эстонии нашли дрон со взрывчаткой, который мог упасть во время атаки Украины на рф

В Эстонии недалеко от границы с Россией местный житель нашел в поле беспилотник со взрывным устройством, который, вероятно, упал во время украинской атаки по территории России в начале июня.

Об этом заявил руководитель бюро КаПо Харрис Пуусепп, передает ERR.

По его словам, информация о находке поступила 10 июня во второй половине дня. Местный житель, который вышел косить траву, обнаружил обломки дрона. Часть деталей также застряла в дереве, что свидетельствует о том, что беспилотник упал именно с воздуха.

Пуусепп предположил, что это мог быть один из дронов, о которых эстонские военные сообщали 3 июня. Тогда в нескольких регионах страны объявили о возможной угрозе из-за беспилотников, однако во время проверки на территории Эстонии ничего не обнаружили.

По словам представителя КаПо, на дроне был установлен взрывной заряд весом около пяти килограммов. Он подчеркнул, что такие беспилотники представляют опасность, поэтому в случае обнаружения необходимо не приближаться к ним и сообщать экстренным службам по номеру 112.

Ранее об инциденте не сообщали, поскольку в это время в Эстонии проходили масштабные военные учения «Илвес», которые требовали дополнительных ресурсов. В то же время правоохранители установили опасную зону вокруг места падения, чтобы туда не попали случайные люди.

Пуусепп добавил, что других сбитых или упавших дронов на территории Эстонии пока не находили.

В то же время в ночь против 3 июня Украина осуществила атаку по объектам в России, в частности по военному заводу в Тамбовской области, нефтетерминалу в Санкт-Петербурге и военно-морской базе в Кронштадте. Часть беспилотников, по сообщениям, могла быть направлена в сторону Москвы.

Напомним, в мае в Эстонии военные впервые сбили беспилотник, который нарушил воздушное пространство страны. Инцидент произошел на юге государства, дрон был уничтожен истребителем миссии воздушной полиции стран Балтии над районом озера Выртсъярв.

Как известно, в марте Латвия, Эстония и Литва заявили, что инциденты с падением украинских дронов на их территории свидетельствуют о важности укрепления противовоздушной обороны восточного фланга НАТО. Также государства подтвердили свою поддержку законного права Украины на самооборону.

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