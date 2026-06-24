Доллар и евро дешевеют: НБУ обнародовал курс валют на 25 июня

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 25 июня. По сравнению с предыдущим банковским днем, как доллар США, так и евро немного потеряли в цене.
Соответствующая информация была опубликована на сайте регулятора.
В четверг курс доллара будет закреплен на уровне 44,86 грн за один доллар, что на 2 копейки меньше, чем 24 июня.
Европейская валюта тоже подешевела – на 25 июня НБУ установил курс евро на уровне 50,88 грн (-0,22 грн).
Стоит также отметить, что год назад, 25 июня 2025-го, официальный курс доллара США составлял 41,79 грн, а евро торговалось по 48,50 грн.
На инфографике «Слово и дело» – как менялся среднемесячный курс евро в Украине с 2022 по 2026 год.
Мы также рассказывали, какой курс доллара США закладывало правительство в бюджет и какой был среднегодовой.
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