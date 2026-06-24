Доллар и евро дешевеют: НБУ обнародовал курс валют на 25 июня

Финансы
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НБУ установил официальный курс валют на четверг, 25 июня. По сравнению с предыдущим банковским днем, как доллар США, так и евро потеряли в цене.
Фото: Flickr

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 25 июня. По сравнению с предыдущим банковским днем, как доллар США, так и евро немного потеряли в цене.

Соответствующая информация была опубликована на сайте регулятора.

Как менялся размер минималки в долларах и гривнах при президентстве Зеленского«Слово и дело» показывает на инфографике, как менялся размер минимальной зарплаты в долларовом эквиваленте в течение президентства Владимира Зеленского.

В четверг курс доллара будет закреплен на уровне 44,86 грн за один доллар, что на 2 копейки меньше, чем 24 июня.

Европейская валюта тоже подешевела – на 25 июня НБУ установил курс евро на уровне 50,88 грн (-0,22 грн).

Стоит также отметить, что год назад, 25 июня 2025-го, официальный курс доллара США составлял 41,79 грн, а евро торговалось по 48,50 грн.

На инфографике «Слово и дело» – как менялся среднемесячный курс евро в Украине с 2022 по 2026 год.

Мы также рассказывали, какой курс доллара США закладывало правительство в бюджет и какой был среднегодовой.

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