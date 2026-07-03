Экс-прокурор окружной прокуратуры под Днепром обжаловал арест

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрит жалобу на меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой 1,66 млн грн залога, примененную к бывшему прокурору Слобожанской окружной прокуратуры Днепропетровской области Максиму Пахучину.

Такое решение 30 июня приняла АП ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Высший антикоррупционный суд заключил под стражу экс-прокурора окружной прокуратуры Пахучина. Альтернативой ему определили 1 664 000 грн залога. Защитник подозреваемого подал апелляционную жалобу на это решение.

«Назначить рассмотрение апелляционной жалобы защитника подозреваемого (Пахучина – ред.) на определение следственного судьи ВАКС от 19 мая 2026 года о применении в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве в открытом судебном заседании в помещении АП ВАКС на 10:00 22 июля 2026 года», – говорится в решении.

По версии следствия, с января по апрель 2026 года прокурор неоднократно высказывал адвокату просьбу предоставить ему неправомерную выгоду. Он обещал совершение или несовершение им действий в интересах нотариуса, которая регистрировала права собственности на земельные участки на основании якобы поддельных документов по делу, процессуальное руководство в котором осуществлял прокурор.

В случае непредоставления денег прокурор обещал инкриминировать совершение 15 эпизодов уголовных правонарушений и добавить еще одну статью. Это угрожало более тяжким наказанием – реальным лишением свободы с запретом заниматься нотариальной деятельностью.

Размер неправомерной выгоды изначально составлял 50 тысяч долларов, однако впоследствии прокурор увеличил его до 80 тысяч долларов. При этом средства должны передаваться по частям через определенный пункт обмена валют.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении в создании искусственных доказательств обвинения и привлечения к уголовной ответственности невиновного заместителю руководителя Слобожанской окружной прокуратуры Днепропетровской области Станиславу Батраку и прокурору этой же прокуратуры.

Ранее антикоррупционные органы разоблачили адвоката Алексея Педуса, подстрекавшего личность предоставить ему неправомерную выгоду якобы за решение вопроса с прокурорами Слобожанской окружной прокуратуры Днепропетровщины. В этом же деле детективы и прокуроры установили новые обстоятельства совершения правонарушения о привлечении к ответственности невиновного.

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