Прокурора МУС отстранили от работы на фоне расследования о сексуальных домогательствах

Міжнародний кримінальний суд временно отстранил главного прокурора Карима Хана от исполнения обязанностей на фоне расследования обвинений в сексуальных домогательствах.

Об этом говорится на сайте МУС.

Как отмечается, решение было принято квалифицированным большинством после заседания Бюро, которое также передало дисциплинарное дело на рассмотрение Ассамблеи государств-участников – главного органа надзора и законодательного органа Суда.

По данным источников Reuters, исполнительное бюро руководящего органа суда после 18-месячного расследования пришло к выводу о наличии серьёзных нарушений. В частности, речь идёт о предполагаемых недобровольных сексуальных контактах между прокурором и юристкой, которая работала в его офисе. Также бюро рекомендовало отстранение Хана от должности.

Окончательное решение должно быть принято голосованием 125 государств-участников Римского статута на специальной сессии, которую созовут позже.

Сам Карим Хан отрицает все обвинения. Его адвокаты заявили, что он отвергает решение и считает процесс «незаконным и несправедливым», а также таким, который не имеет достаточных доказательств.

По информации Reuters, ранее следователи ООН обнаружили «фактические основания» для обвинений, однако другая оценка судей, изучавших материалы, пришла к выводу, что доказательств недостаточно для доказательства вины.

Напомним, в сентябре прошлого года такие страны, как Буркина-Фасо, Мали и Нигер заявили о немедленном выходе из Международного уголовного суда, назвав его «инструментом неоколониальных репрессий».

А вот парламент Венгрии, наоборот, в ускоренном порядке принял закон, отменяющий предыдущее решение о выходе страны из МУС.

Также недавно Офис Генерального прокурора направил в Международный уголовный суд материалы по масштабным атакам России на энергетические объекты страны с июля 2025 по февраль 2026 года.

Кроме того, стало известно, что МУС объявил о начале официального расследования в отношении действий властей Беларуси, возглавляемой самопровозглашённым президентом Александром Лукашенко, через возможные преступления против человечности.

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