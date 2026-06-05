ВАКС возобновил слушание дела мобилизованного мэра Белой Церкви

Высший антикоррупционный суд возобновил слушание уголовного производства по обвинению мэра Белой Церкви Геннадия Дикого в злоупотреблениях.

Такое решение 28 мая принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, антикоррупционный суд приостановил слушание дела мэра Белой Церкви Геннадия Дикого в связи с прохождением военной службы. Позже прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просил возобновить судебное разбирательство.

«Удовлетворить ходатайство прокурора. Возобновить судебное разбирательство в уголовном производстве по обвинению (Геннадия Дикого – ред.) в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 358 УК Украины. Назначить судебное заседание на 11 июня 2026 года в 10:00 в зале судебных заседаний ВАКС», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении мэру Белой Церкви Геннадию Дикому и одному из собственников нежилого помещения. Как установило следствие, 30 августа 2018 года на пленарном заседании 55-й сессии Белоцерковского городского совета Киевской области было рассмотрено представление мэра Дикого, по результатам которого было принято решение о приобретении недвижимости. Так, указанным решением было приобретено право на строительство административно-торгового комплекса в соответствии с архитектурно-планировочным заданием и объектом незавершенного строительства общей площадью 4728,5 квадратных метров.

Стоимость этой недвижимости по результатам оценки была определена в размере почти 24 млн грн. В то же время предыдущие владельцы, а именно Павел Ходаковский и Наталья Сокирко, это имущество приобрели у фирмы ООО «Т.Р.К. Театральный» всего за 4,5 млн грн. Оценку стоимости указанной недвижимости проводил оценщик ООО «Укрэкспертиза-центр» и имеет признаки завышения стоимости, так как оценщиком использован сравнительный метод и выбранные объекты сравнения, которые явно не соответствуют техническому состоянию изучаемого помещения. Указанными действиями, по оценке следствия, городскому бюджету Белой Церкви нанесен ущерб.

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