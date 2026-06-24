Россия в июне экспортировала рекордные объемы нефти с начала 2026 года – СМИ

Россия в июне нарастила экспорт сырой нефти до самого высокого уровня с начала 2026 года. Средний объем поставок за четыре недели до 21 июня составил 3,89 миллиона баррелей в сутки.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные о движении нефтяных танкеров.
Рост экспорта происходит на фоне украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, из-за которых часть нефти, которую Москва не может переработать, может направляться на внешние рынки.
В то же время россия может столкнуться с трудностями в продаже дополнительных объемов нефти из-за роста предложения на мировом рынке. После временного мирного соглашения между США и Ираном Вашингтон ослабил санкционные ограничения на продажу иранской нефти, что позволило Тегерану вернуть часть поставок на рынок.
По данным Bloomberg, разрешение Министерства финансов США будет действовать до 21 августа и совпадет с переговорами по окончательному урегулированию. Иранская нефть, в частности сорта, которые могут конкурировать с российской Urals, начала поступать на рынок после разблокирования судов, которые ранее задерживались из-за американских ограничений.
Из-за этого Москва может потерять часть преимуществ на ключевых рынках, в частности в Индии, где российская нефть будет конкурировать с дополнительными поставками из Ирана и других стран Ближнего Востока.
Несмотря на рекордные объемы экспорта, падение цен на нефть после договоренностей между США и Ираном сокращает доходы россии от продажи энергоносителей.
Напомним, из-за украинских атак по НПЗ в россии прогрессирует топливный кризис, в частности фиксируется заметное падение производства бензина и сокращение экспорта топлива.
Также по данным СМИ, россия впервые за длительное время готовится к импорту топлива морским путем на фоне дефицита бензина.
Как известно, 1 июня, российская федерация официально объявила о запрете экспорта топлива для реактивных двигателей, чтобы предотвратить дефицит и стабилизировать ситуацию на рынке.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ В GOOGLE NEWSи следите за последними новостями и аналитикой от «Слово и дело»