Россия в июне экспортировала рекордные объемы нефти с начала 2026 года – СМИ

Россия в июне нарастила экспорт сырой нефти до самого высокого уровня с начала 2026 года. Средний объем поставок за четыре недели до 21 июня составил 3,89 миллиона баррелей в сутки.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные о движении нефтяных танкеров.

16 июня 2026, 17:33 Бензоколонка без бензина: в россии разворачивается топливный кризис На территории россии наблюдается серьезный дефицит горючего. Причиной стали украинские удары по НПЗ, которые являются долгосрочной стратегией.

Рост экспорта происходит на фоне украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, из-за которых часть нефти, которую Москва не может переработать, может направляться на внешние рынки.

В то же время россия может столкнуться с трудностями в продаже дополнительных объемов нефти из-за роста предложения на мировом рынке. После временного мирного соглашения между США и Ираном Вашингтон ослабил санкционные ограничения на продажу иранской нефти, что позволило Тегерану вернуть часть поставок на рынок.

По данным Bloomberg, разрешение Министерства финансов США будет действовать до 21 августа и совпадет с переговорами по окончательному урегулированию. Иранская нефть, в частности сорта, которые могут конкурировать с российской Urals, начала поступать на рынок после разблокирования судов, которые ранее задерживались из-за американских ограничений.

Из-за этого Москва может потерять часть преимуществ на ключевых рынках, в частности в Индии, где российская нефть будет конкурировать с дополнительными поставками из Ирана и других стран Ближнего Востока.

Несмотря на рекордные объемы экспорта, падение цен на нефть после договоренностей между США и Ираном сокращает доходы россии от продажи энергоносителей.

Напомним, из-за украинских атак по НПЗ в россии прогрессирует топливный кризис, в частности фиксируется заметное падение производства бензина и сокращение экспорта топлива.

Также по данным СМИ, россия впервые за длительное время готовится к импорту топлива морским путем на фоне дефицита бензина.

Как известно, 1 июня, российская федерация официально объявила о запрете экспорта топлива для реактивных двигателей, чтобы предотвратить дефицит и стабилизировать ситуацию на рынке.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.