«Вы не смогли»: министр обороны Британии Хили обвинил правительство Стармера и подал в отставку

Глава минобороны Британии Джон Хили подал в отставку из-за разногласий с правительством относительно финансирования обороны. Он обвинил министров Кира Стармера в неспособности обеспечить финансирование, необходимое для решения растущих угроз безопасности страны.

Соответствующее заявление Джон Хили обнародовал в соцсети X 11 июня.

Хили опубликовал письмо к премьер-министру страны Киру Стармеру, в котором отметил, что финансирование Плана оборонных инвестиций (DIP) «значительно не соответствует тому, что нужно для обороны и страны в это опасное время». Поэтому он вынужден уйти в отставку.

«У меня теперь не остается другого выбора, кроме как подать заявление об отставке с должности вашего министра обороны. Желаю вам всем неизменной силы в преодолении исключительных вызовов, с которыми вы сталкиваетесь на должности премьер-министра», – написал Хили.

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В частности, он объяснил, что без надлежащего финансирования ему пришлось бы «принимать решения, которые снизили бы готовность Вооруженных сил и увеличили риски для военных, участвующих в операциях, и могут сделать страну менее безопасной».

«Мы пришли к власти, осознавая, что Британия вступила в новую эпоху угроз, которая требует новой эпохи обороны. Эта новая эра обороны нуждалась в дополнительных инвестициях через План оборонных инвестиций. Отличная и масштабная межправительственная работа, завершенная в январе под вашим руководством, при моем участии и при участии министра финансов, подтвердила масштаб вызовов и рост рисков для обороны.

С тех пор вы не смогли, а Министерство финансов не захотело, обеспечить ресурсы, в которых нуждается страна для защиты в этот период растущих угроз», – обратился Хили к премьер-министру Киру Стармеру.

Также Хили напомнил, что, по данным разведки и оценке других стран НАТО, россия может совершить нападение на НАТО уже к 2030 году.

«Вы знаете, в чем нуждается оборона. Вы убедительно изложили это в своем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале. После того как я объяснил вам, что не смогу согласиться на финансовое решение по Плану оборонных инвестиций, которое не обеспечивает Вооруженные силы необходимыми ресурсами, у меня не осталось другого выбора», – объяснил Хили свое решение.

По данным СМИ, между министерствами обороны и финансов уже несколько месяцев продолжаются дискуссии относительно увеличения военных расходов, которые до сих пор не решены.

Напомним, в марте директор Национального контртеррористического центра США Джо Кент подал в отставку в знак протеста против войны с Ираном.

А в апреле уволили с должности министра Военно-морских сил США Джона Фелана после конфликта с руководством Пентагона.

Тем временем премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что российская федерация может атаковать одну из стран НАТО в краткосрочной перспективе. Речь идет уже о ближайших месяцах, а не годах.

Также СМИ писали о том, что десять стран Северной Европы договорились совместно разработать планы эвакуации гражданского населения на случай масштабного кризиса или военного конфликта в регионе.

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