Суд признал виновным экс-депутата Одесского облсовета, его приговорили к 4,5 года

Высший антикоррупционный суд признал виновными бывшего депутата Одесского областного совета Николая Деревянко и директора ООО «Укрмежстрой» Владимира Герасимчука в злоупотреблении служебным положением. Им назначили 4,5 и 4 года лишения свободы соответственно.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС, но не указывает фамилии обвиняемых.

По информации «Слово и дело», речь идет именно о Деревянко и Герасимчуке. В феврале 2025 года их дело было назначено к рассмотрению по существу.

«12 июня ВАКС признал виновными бывшего депутата Одесского областного совета и директора строительного предприятия в злоупотреблении служебным положением и служебной подделке, совершенных в составе организованной группы. Суд назначил экс-депутату наказание в виде 4,5 лет лишения свободы и запрета занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в органах власти и на государственных и коммунальных предприятиях сроком на 3 года. Директор предприятия приговорен к 4 годам лишения свободы с запретом занимать аналогичные должности в субъектах хозяйствования всех форм собственности сроком на 2,5 года», – информирует суд.

Также суд удовлетворил гражданский иск прокурора САП и постановил взыскать с осужденных солидарно более 16,3 млн грн в пользу Цебриковского поселкового совета Одесской области.

Приговор может быть обжалован в Апелляционную палату ВАКС в течение 30 дней со дня его оглашения.

Напомним, по данным следствия, в 2018 году депутат Одесского областного совета организовал заключение Цебриковским поселковым главой договоров на обустройство уличного освещения с подконтрольным ему обществом в обход тендерных процедур.

Участники заговора искусственно разделили предмет закупки на части (отдельные улицы населенного пункта), каждая из которых по стоимости работ не превышала 1,5 млн грн, что позволило заказчику заключить договоры без применения электронной системы закупок. Это позволило подрядчику завысить стоимость продукции более чем в 6 раз.

В дальнейшем депутат облсовета организовывал подделку актов приема выполненных строительных работ, в которые внесли ложные данные по понесенным расходам. Это и послужило основанием для перечисления подрядчику завышенного платежа. Как следствие, на счет его предприятия было безосновательно перечислено 6 млн грн.

Впоследствии был разоблачен еще один эпизод – на сумму 10,4 млн грн. В целом, в результате таких действий в 2018-2020 годах государству нанесен ущерб на 16,4 млн грн.

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