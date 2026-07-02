ВАКС снова продлил арест двух фигурантов дела ГП «Чоразморшлях»

Высший антикоррупционный суд продлил до 20 августа срок содержания под стражей бывшего исполняющего обязанности начальника государственного предприятия «Черазморшлях» Дениса Булдакова.

Такое решение 20 июня принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, 6 марта суд продлил арест Булдакова до 4 мая. Одновременно ему снизили залог сначала с 15 до 12 млн грн, а затем до 3 млн грн. Детектив Национального антикоррупционного бюро просил снова продлить арест подозреваемого еще на два месяца.

«Ходатайство – удовлетворить частично. Продлить подозреваемому (Булдакову – ред.) срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей до 20 августа 2026 года включительно. Определить подозреваемому залог в размере 300 размеров прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что составляет в денежном эквиваленте 998 400 грн», – говорится в решении.

Также суд продлил 17 августа срок ареста предпринимателя Андрея Свенского. Ему оставили залог в размере 832 000 грн.

Напомним, по версии следствия, в январе 2020 в.о. начальника ГП «Чоразморшлях» инициировал продажу главной базы технического обслуживания флота в порту Черноморск — объекта площадью 4,3 га с выходом к морю. Несмотря на действие моратория на отчуждение такого имущества, к реализации схемы был привлечен оценщик. Он искусственно занизил его стоимость с не менее 59 млн грн до 6,5 млн грн. В результате базу по незаконным торгам продали за 13,5 млн грн подконтрольным лицам.

В дальнейшем объект внесли в уставный капитал компании соорганизатора схемы, фактически легализовав имущество. Денежные средства в сумме 11,5 млн грн, полученные от продажи, поступили на счет ГП и были перечислены подконтрольному обществу якобы за обслуживание судов «Геническ» и «Херсонес». В то же время, эти суда находились в Индии, а указанное общество не имело никакого отношения к их обслуживанию.

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