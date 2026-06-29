САП в августе направит в суд дело госпредприятия «Чоразморшлях»

Специализированная антикоррупционная прокуратура после 11 августа направит в суд уголовное производство по завладению 13,5 млн грн государственного предприятия «Чоразморшлях».

Именно до такой даты решением Высшего антикоррупционного суда от 24 июня сторона защиты ограничена в сроках ознакомления с материалами следствия, сообщает «Слово и дело».

«Установить стороне защиты и потерпевшему срок для ознакомления с материалами досудебного расследования в уголовном производстве до 11 августа 2026 года включительно, после истечения которого сторона уголовного производства и потерпевший будут считаться реализующими свое право на доступ к материалам дела», – говорится в решении.

Ранее антикоррупционный суд продлил арест двух фигурантов по этому делу.

Напомним, по версии следствия, в январе 2020 в.о. начальника ГП «Чоразморшлях» инициировал продажу главной базы технического обслуживания флота в порту Черноморск — объекта площадью 4,3 га с выходом к морю. Несмотря на действие моратория на отчуждение такого имущества, к реализации схемы был привлечен оценщик. Он искусственно занизил его стоимость с не менее 59 млн грн до 6,5 млн грн. В результате базу по незаконным торгам продали за 13,5 млн грн подконтрольным лицам.

В дальнейшем объект внесли в уставный капитал компании соорганизатора схемы, фактически легализовав имущество. Денежные средства в сумме 11,5 млн грн, полученные от продажи, поступили на счет ГП и были перечислены подконтрольному обществу якобы за обслуживание судов «Геническ» и «Херсонес». В то же время, эти суда находились в Индии, а указанное общество не имело никакого отношения к их обслуживанию.

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