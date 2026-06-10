В МИД прокомментировали намерения Болгарии остановить поставки оружия для Украины

Политика
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Спикер МИД Украины Георгий Тихий отреагировал на возможное прекращение поставок вооружения из Болгарии после смены правительства в стране.
Фото: МИД Украины

Спикер министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий отреагировал на возможное прекращение поставок вооружения из Болгарии после смены правительства в стране.

Заявление по этому вопросу прозвучало во время брифинга 10 июня.

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Тихий указал, что нынешнее сотрудничество между Киевом и Софией в оборонной сфере не предусматривает безвозмездной помощи, а базируется на коммерческих контрактах, выгодных для обеих сторон.

Во внешнеполитическом ведомстве рассчитывают, что такое взаимодействие сохранится и дальше. Там отмечают, что сотрудничество позволяет болгарским оборонным предприятиям увеличивать производство и получать дополнительные заказы.

«Мы благодарны Болгарии за то, что такие проекты возможны. Ценим сотрудничество с их оборонными компаниями. Это сотрудничество коммерческое, взаимовыгодное, позволяет нам достичь мира», – отметил спикер МИД.

Напомним, накануне новый министр обороны Болгарии Димитар Стоянов заявил, что власти страны планируют отказаться от дальнейших поставок вооружения для Украины. По его словам, приоритетом должно быть дипломатическое урегулирование войны.

Также, как известно, пророссийская болгарская партия «Возрождение» зарегистрировала в парламенте проект резолюции об отмене двустороннего соглашения по безопасности с Украиной.

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