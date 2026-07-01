ВАКС продлил обязанности обвиняемому экс-главе Гослекслужбы

Высший антикоррупционный суд продлил до 24 августа срок действия обязанностей, возложенных на бывшего председателя Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками Романа Исаенко в рамках дела о недостоверном декларировании.

Такое решение 24 июня принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, суд определил залог экс-главе Гослекслужбы Романа Исаенко. Также на него возложили следующие обязанности: прибывать по первому требованию; не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения; сообщать об изменении своего места жительства и/или места работы; воздержаться от общения со свидетелями и сдать на хранение загранпаспорта.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просил продлить действие этих обязательств еще на два месяца. Суд удовлетворил ходатайство частично, продлив действие всех обязанностей, кроме запрета покидать Киев и Киевскую область.

«Ходатайство прокурора о продлении срока действия обязанностей, возложенных на обвиняемого (Исаенко – ред.), удовлетворить частично. Продлить на два месяца срок действия обязанностей. Установить срок действия обязанностей до 24 августа 2026 года включительно», – говорится в решении.

Напомним, по версии следствия, Исаенко не внес в ежегодные декларации за 2022–2024 годы информацию о жилом доме в Киевской области. Недвижимость оформлена на близких родственников, однако фактически пользовался ею он вместе с супругой, поэтому эти данные должны были быть отражены в декларациях.

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