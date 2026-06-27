ПФУ напомнил, кто имеет право выйти на пенсию досрочно

Пенсионный фонд Украины напомнил, что в стране продолжает действовать пенсия за выслугу лет, однако право на ее получение имеют только определенные категории работников при условии наличия специального стажа.

Об этом в ответе на запрос РБК-Украина сообщила заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Татьяна Король.

11 мая 2026, 10:27 Какой стаж необходим для выхода на пенсию по возрасту Фактический возраст выхода на пенсию по старости в Украине зависит от страхового стажа. Сколько лет нужно проработать, чтобы получить пенсию, превышающую социальную – на инфографике.

Пенсия за выслугу лет назначается работникам, чья профессиональная деятельность со временем приводит к потере профессиональной пригодности. Она может оформляться независимо от общего пенсионного возраста, но только при наличии необходимого специального стажа работы на определенных должностях.

В перечень профессий, дающих право на такую пенсию, входят работники авиации и летно-испытательного состава, локомотивных бригад и железнодорожной инфраструктуры, водители грузового транспорта в горной промышленности, работники морского и речного флота, геологи, геофизики, гидрологи, работники лесозаготовок, а также отдельные категории работников образования, здравоохранения и социальной сферы.

Отдельно право на пенсию за выслугу лет имеют артисты театрально-концертных заведений – при наличии творческого стажа от 20 до 35 лет в соответствии с утвержденными правительством нормами. Также к этой категории относятся спортсмены.

В ПФУ подчеркнули, что ключевым условием является именно наличие специального стажа работы на должностях, дающих право на назначение такой пенсии.

Ранее сообщалось, что украинцы, находящиеся за границей, могут оформить пенсию дистанционно, однако для этого необходимо выполнить обязательное условие.

Кроме этого стало известно, что отдельные категории украинских пенсионеров могут получать ежемесячную надбавку к пенсии в размере почти 1300 гривен. Выплата назначается только при определенных условиях и предоставляется не всем пенсионерам.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.