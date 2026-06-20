Пенсионерам в Украине доплачивают почти 1300 грн: кто имеет право на надбавку

Отдельные категории украинских пенсионеров могут получать ежемесячную надбавку к пенсии в размере почти 1300 гривен. Выплата назначается только при определенных условиях и предоставляется не всем пенсионерам.

Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда Украины.

11 мая 2026, 10:27 Какой стаж необходим для выхода на пенсию по возрасту Фактический возраст выхода на пенсию по старости в Украине зависит от страхового стажа. Сколько лет нужно проработать, чтобы получить пенсию, превышающую социальную – на инфографике.

Речь идет о неработающих пенсионерах из числа бывших военнослужащих (кроме срочной службы), а также лиц рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава, которые получают пенсию за выслугу лет или по инвалидности и содержат нетрудоспособных членов семьи. Они могут получить надбавку к пенсии.

При этом члены семьи, находящиеся на содержании, не должны получать:

пенсию;

государственную социальную помощь лицам, не имеющим права на пенсию;

социальную помощь лицам с инвалидностью;

помощь лицам с инвалидностью с детства или детям с инвалидностью;

государственную помощь на детей, в частности для одиноких матерей.

Размер надбавки составляет 50% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, на каждого нетрудоспособного члена семьи.

Сейчас сумма доплаты составляет 1297,50 грн, поскольку прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, составляет 2595 грн.

Для назначения выплаты необходимо обратиться в Пенсионный фонд и подать пакет документов, в который входят:

паспорт;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

документы, подтверждающие родственные связи (свидетельство о рождении, браке или решение суда);

справки о совместном проживании и нахождении члена семьи на содержании;

документы, подтверждающие отсутствие трудовой деятельности;

подтверждение, что заявитель не работает и не осуществляет деятельность, приносящую доход.

Напомним, украинцев призывают быть бдительными из-за очередной ловушки аферистов. В соцсетях и мессенджерах массово распространяют фейковые объявления о назначении вымышленных надбавок и дополнительных выплат для пенсионеров.

Как известно, в Украине активно разрабатывают обновленную модель пенсионной системы. Она будет состоять из гарантированной базовой выплаты, страховой части и накопительных профессиональных программ.

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