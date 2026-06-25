Апелляция ВАКС отменила закрытие дела об угле для УЗ

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда завершила рассмотрение апелляционной жалобы прокурора на постановление ВАКС о закрытии дела по обвинению предпринимателя Владислава Котляренко, бывшего начальника отдела материально-технического обеспечения филиала «Пассажирская компания» АО «Укрзализныця» Виктора Романчука и экс-директора ООО «Коларес-Брокерс» Марии Яхниной.

Такое решение 25 июня приняла АП ВАКС.

«25 июня 2026 года Апелляционная палата ВАКС завершила рассмотрение апелляционной жалобы прокурора на постановление ВАКС от 26.09.2025, которым было закрыто уголовное производство в отношении трех фигурантов по делу о вероятном завладении средствами АО «Укрзализныця» при поставке угля», – говорится в решении.

Уточняется, что суд первой инстанции закрыл уголовное производство в связи с истечением срока досудебного расследования после сообщения лицам о подозрении. Впоследствии прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры подал жалобу на соответствующее решение.

Как отмечается, Апелляционная палата направила дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

«По результатам рассмотрения коллегия судей АП ВАКС удовлетворила апелляционную жалобу прокурора. Постановление ВАКС отменено и вынесено новое, которым назначено новое рассмотрение дела в суде первой инстанции в другом составе суда», – заявляет пресс-служба АП ВАКС.

Соответствующее решение вступило в законную силу с момента провозглашения и обжалованию в кассационном порядке не подлежит.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-заместителю начальника филиала «Пассажирская компания» УЗ Артему Мироновичу и еще двум лицам.

По версии следствия, в 2018 году филиал «Пассажирская компания» УЗ провел публичные торги по закупке угля для отопления пассажирских вагонов. По данным следствия, подозреваемый Миронович, являясь главой тендерного комитета, совместно с руководителем отдела-инициатора закупки Романчуком, действовали в пользу «избранного» поставщика, не допустив другие компании к аукциону. Эта компания «Коларес-Брокерс» и стала победителем торгов, поставив уголь по завышенным на 11,8 млн грн ценам. Согласно заключению товароведческой экспертизы, рыночная цена одной тонны угля по состоянию на дату заключения договоров составляла 3770 грн, в то время как УЗ заключила договоры по цене 4563 грн.

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