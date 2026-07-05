В США во время празднования Дня независимости фейерверк попал в пассажирский самолет

Пассажирский самолет американской авиакомпании Delta Air Lines во время захода на посадку в аэропорту Чикаго попал под праздничный фейерверк, который запускали по случаю Дня независимости США. На борту находились 52 пассажира и шесть членов экипажа.
Об этом сообщает BBC.
Инцидент произошел вечером 4 июля, когда самолет Airbus A319, выполнявший рейс из Атланты в международный аэропорт Мидуэй в Чикаго, заходил на посадку. Перед приземлением диспетчеры предупредили экипаж о многочисленных запусках фейерверков вблизи взлетно-посадочной полосы.
Во время снижения на высоте около 60 метров экипаж услышал мощный удар. На записи переговоров с диспетчерами пилот сообщил, что самолет, вероятно, задел праздничный салют.
«Мы надеемся, что это был обычный фейерверк, который взорвался под нами, но мы точно почувствовали сильный удар», – сказал пилот.
Несмотря на инцидент, самолет благополучно приземлился и самостоятельно доехал до терминала. По информации авиакомпании, никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал.
После посадки воздушное судно осмотрели. Сначала в Delta Air Lines заявили, что повреждений не обнаружили, однако полиция Чикаго позже сообщила о незначительном повреждении лакокрасочного покрытия самолета в результате удара неизвестного предмета.
Сейчас обстоятельства инцидента выясняет Федеральное управление гражданской авиации США (FAA). По предварительным данным, фейерверки запускали жители домов, расположенных неподалеку от траектории захода самолетов на посадку.
Напомним, в эти выходные в США прошли масштабные празднования по случаю 250-й годовщины независимости страны, которые сопровождались несколькими серьезными инцидентами.
В частности, в Вашингтоне из-за аномальной волны жары и угрозы для здоровья людей пришлось полностью отменить традиционный праздничный парад.
А в Нью-Йорке вечернее шоу 4 июля завершилось чрезвычайным происшествием. На знаменитом Бруклинском мосту вспыхнул пожар, причиной которого, по предварительным данным, стал неудачный запуск пиротехники.
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