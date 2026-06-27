Южная Корея поднимала авиацию из-за военных самолетов рф и Китая

Южная Корея поднимала в воздух истребители после того, как около десяти военных самолетов Китая и россии временно вошли в зону идентификации противовоздушной обороны страны.

Об этом сообщает агентство Yonhap cо ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

1 октября 2025, 16:42 Какие страны готовы сбивать вражеские дроны и «самолеты-нарушители» над Европой После появления неизвестных дронов в небе Европы и пролетов военных самолетов рф ряд европейских стран заявили о готовности сбивать нарушителей воздушного пространства, как это сделала в 2015 году Турция. Подробнее – на инфографике.

В военном ведомстве указали, что нарушения воздушного пространства страны не было. Южнокорейские радары зафиксировали иностранные самолеты еще до вхождения в зону идентификации, после чего воздушные силы привели истребители в состояние готовности и подняли их для реагирования на возможные инциденты.

Военные также отметили, что инцидент произошел на фоне совместных воздушных учений россии и Китая. Силы Южной Кореи продолжают мониторить ситуацию и поддерживают повышенную готовность в регионе.

Напомним, недавно два норвежских истребителя F-35 поднимались в небо в ответ на приближение российских бомбардировщиков Ту-160 к воздушному пространству НАТО.

А до этого польские истребители перехватили российский самолет-разведчик Ил-20 над международными водами Балтийского моря. В Польше тогда заявили об очередной провокации рф и проверке систем ПВО НАТО.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.