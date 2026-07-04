Парламент Армении принял закон, ограничивающий участие диаспоры в выборах

Парламент Армении принял изменения в избирательное законодательство, которые существенно ограничивают право голоса для граждан, проживающих за рубежом. Решение приняли менее чем через месяц после парламентских выборов, результаты которых оспаривает оппозиция.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

12 июня 2026, 13:21 В Армении партия российского олигарха подала заявление об аннулировании результатов выборов В Армении оппозиционная партия «Сильная Армения», связанная с российским олигархом Самвелом Карапетяном, обратилась в ЦИК с требованием признать недействительными результаты парламентских выборов.

Новый закон предусматривает, что для участия в парламентских выборах граждане Армении должны проживать в стране не менее 12 месяцев в течение двух лет, предшествовавших голосованию. Кроме того, документ ужесточает уголовную ответственность за избирательные махинации и манипуляции со списками избирателей.

По информацииского агентства Bloomberg, союзники премьер-министра Никола Пашиняна утверждают, что оппозиция призывала граждан Армении, проживающих в россии, приехать в страну перед парламентскими выборами 7 июня. Именно этим власти объясняют необходимость изменений, подчеркивая, что избирательная система должна в первую очередь учитывать волю граждан, постоянно проживающих в стране.

Закон приняли в то время, когда Конституционный суд Армении рассматривает иски об отмене результатов парламентских выборов. Ожидается, что решение будет объявлено в ближайшее время.

Несмотря на то, что партия Пашиняна «Гражданский договор» сохранила парламентское большинство, опозиционные силы заявляют о нарушениях во время голосования. Споры обострились после того, как Центральная избирательная комиссия аннулировала результаты голосования на трех избирательных участках. Из-за этого партия «Процветающая Армения» не преодолела проходной барьер и не попала в парламент.

Оппозиционные депутаты и представители армянской диаспоры назвали новый закон неконституционным. По их мнению, право голоса определяется гражданством, а не местом жительства, а новые правила направлены на отстранение от выборов части электората, которая менее благосклонно относится к действующей власти.

Юристы также отмечают, что Конституция Армении содержит исчерпывающий перечень оснований для лишения избирательных прав, среди которых недееспособность, установленная судом, или отбывание наказания за тяжкие преступления. Они считают, что эти ограничения не могут быть расширены обычными изменениями в избирательное законодательство.

Напомним, 7 июня в Армении состоялись парламентские выборы, на которых победила партия премьера Никола Пашиняна «Гражданский договор» (49,81%), чей проевропейский курс ранее вызвал шантаж и угрозы со стороны Москвы. В то же время связанная с российским олигархом Самвелом Карапетяном партия «Сильная Армения» (23,2%) обратилась в ЦИК с требованием аннулировать результаты голосования из-за якобы масштабных нарушений.

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