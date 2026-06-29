Стефанчук заявил, что вступление Украины в ЕС потребует изменений в Конституцию

Украина готовится к масштабному обновлению Конституции в рамках подготовки к будущему вступлению в Европейский Союз. Одним из ключевых изменений может стать закрепление в Основном Законе передачи части государственных полномочий институтам ЕС.

Об этом заявил Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, пишет Укринформ.

22 июня 2026, 20:03 Конституция после войны: почему старый баланс власти уже не будет работать После войны Украине придется переосмыслить баланс власти, роль президента, парламента, правительства, судов и местного самоуправления, а также как евроинтеграция будет влиять на будущие конституционные изменения.

По его словам, адаптация Конституции является необходимым шагом на пути к членству в ЕС. Подобные изменения ранее проходили все государства, становившиеся кандидатами на вступление.

«Идя в Европейский Союз, мы должны понять, что определенное количество полномочий будем передавать его органам. Поэтому это также должно быть отражено в Конституции Украины», – подчеркнул Стефанчук.

По словам спикера парламента, после завершения войны Украина должна пересмотреть ряд фундаментальных положений Основного Закона.

Речь идет, в частности, о системе национальной безопасности и обороны, роли и статусе Вооруженных сил Украины, гарантиях прав и свобод граждан, гармонизации украинского законодательства с нормами Европейского Союза.

Цель таких изменений – интегрировать в правовое поле Украины механизмы взаимодействия с ЕС и привести национальное законодательство в соответствие с европейскими стандартами.

Руслан Стефанчук подчеркнул, что пока в Украине действует военное положение, внесение изменений в Конституцию невозможно. В то же время подготовительная работа уже идет.

По его словам, будущая конституционная реформа должна стать предметом широкого общественного обсуждения, а не кулуарных договоренностей.

«После завершения военного положения эти вопросы должны быть очень серьезно обсуждены в украинском обществе, и только после этого могут быть внесены соответствующие изменения в Конституцию», – отметил председатель Верховной Рады.

Напомним, 15 июня ЕС официально открыл первый переговорный кластер по вступлению Украины. Как известно, среди требований на пути к евроинтеграции – внедрение гражданских партнерств, в том числе и для однополых пар. На инфографике «Слово и дело» можно узнать о том, что такое гражданские партнерства, для кого они актуальны и какие права получают партнеры.

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