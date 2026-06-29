Стефанчук заявил, что вступление Украины в ЕС потребует изменений в Конституцию

Украина готовится к масштабному обновлению Конституции в рамках подготовки к будущему вступлению в Европейский Союз. Одним из ключевых изменений может стать закрепление в Основном Законе передачи части государственных полномочий институтам ЕС.
Об этом заявил Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, пишет Укринформ.
По его словам, адаптация Конституции является необходимым шагом на пути к членству в ЕС. Подобные изменения ранее проходили все государства, становившиеся кандидатами на вступление.
«Идя в Европейский Союз, мы должны понять, что определенное количество полномочий будем передавать его органам. Поэтому это также должно быть отражено в Конституции Украины», – подчеркнул Стефанчук.
По словам спикера парламента, после завершения войны Украина должна пересмотреть ряд фундаментальных положений Основного Закона.
Речь идет, в частности, о системе национальной безопасности и обороны, роли и статусе Вооруженных сил Украины, гарантиях прав и свобод граждан, гармонизации украинского законодательства с нормами Европейского Союза.
Цель таких изменений – интегрировать в правовое поле Украины механизмы взаимодействия с ЕС и привести национальное законодательство в соответствие с европейскими стандартами.
Руслан Стефанчук подчеркнул, что пока в Украине действует военное положение, внесение изменений в Конституцию невозможно. В то же время подготовительная работа уже идет.
По его словам, будущая конституционная реформа должна стать предметом широкого общественного обсуждения, а не кулуарных договоренностей.
«После завершения военного положения эти вопросы должны быть очень серьезно обсуждены в украинском обществе, и только после этого могут быть внесены соответствующие изменения в Конституцию», – отметил председатель Верховной Рады.
Напомним, 15 июня ЕС официально открыл первый переговорный кластер по вступлению Украины. Как известно, среди требований на пути к евроинтеграции – внедрение гражданских партнерств, в том числе и для однополых пар. На инфографике «Слово и дело» можно узнать о том, что такое гражданские партнерства, для кого они актуальны и какие права получают партнеры.
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