Украина переходит на новый стандарт электронной подписи: что изменится с 1 сентября

С 1 сентября 2026 года Украина полностью перейдет на новый стандарт криптографической защиты «Купына», который будет использоваться для создания новых квалифицированных электронных подписей (КЭП).

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

4 июня 2026, 16:17 В Минцифры рассказали, какие услуги планируют интегрировать в «Дію» летом Летом в Дії планируют запустить сразу несколько новых сервисов для граждан. Среди них – онлайн-развод и оформление европротокола.

Отмечается, что переход на новый стандарт электронных подписей, запланированный на 1 сентября, для большинства граждан пройдет незаметно, а бизнесу советуют уже сейчас проверить готовность своих информационных систем.

Решение о переносе полного перехода приняли после оценки готовности рынка. В Минцифры объяснили, что части разработчиков программного обеспечения понадобилось дополнительное время для адаптации своих сервисов к новому стандарту.

В то же время в ведомстве говорят, что никаких резких изменений не будет. Старые криптографические алгоритмы не будут отключать одномоментно, а переход будет происходить постепенно.

Новые правила предусматривают, что действующие электронные подписи будут оставаться действительными до окончания срока их сертификатов. Это означает, что владельцам КЭП не нужно срочно перевыпускать ключи.

Также не потеряют юридическую силу документы, подписанные ранее. Они и в дальнейшем будут оставаться в силе, а информационные системы смогут проверять такие подписи с помощью предыдущих криптографических алгоритмов.

В то же время все новые сертификаты квалифицированных электронных подписей, выданные после 1 сентября 2026 года, будут создаваться исключительно по новому алгоритму «Купына», который обеспечивает более высокий уровень защиты цифровых данных от современных киберугроз.

В Минцифры рекомендуют компаниям не откладывать подготовку до последнего момента. Прежде всего стоит проверить, поддерживает ли программное обеспечение новый стандарт криптографической защиты. Для этого советуют обратиться к поставщикам программных продуктов или в службы технической поддержки, чтобы узнать, когда будут доступны необходимые обновления.

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