Оккупанты обстреляли Чугуевский район Харьковщины, есть жертвы и раненые

Российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Змиевской общине Чугуевского района Харьковской области. При этом во время эвакуации мирного населения в результате российского авиаудара погиб полицейский, а его коллега получила ранения.

Об этом сообщают начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов и пресс-служба областной полиции Харьковщины.

«По предварительной информации, один человек погиб. Еще пять человек пострадали, среди них один ребенок», – говорится в сообщении.

Позже Синегубов уточнил, что количество пострадавших в результате вражеского удара увеличилось до восьми человек, а среди пострадавших – уже двое детей.

«По уточненной информации, в результате вражеского удара по Змиевской общине пострадали 32-летняя женщина, 28-летний мужчина, 53-летняя женщина, 41-летний, 26-летний и 50-летний мужчины. Также взрывные ранения получили 10-летняя девочка и 16-летний парень. К сожалению, погибла 55-летняя женщина», – написал руководитель ОВА.

Отмечается, что все экстренные службы находятся на месте, продолжается ликвидация последствий обстрела.

В то же время, по данным правоохранителей, во время эвакуации мирного населения в результате российского авиаудара погиб полицейский Харьковщины Роман Комаров, его коллега получила ранения.

«28 июня российские войска нанесли авиационный удар с применением четырех управляемых авиационных бомб по окрестностям села Кирилловка Чугуевского района Харьковской области. Во время эвакуации гражданского населения под вражеский обстрел попали сотрудники отдела полиции №1 Чугуевского районного управления полиции ГУНП в Харьковской области, находившиеся в служебном автомобиле», – говорится в сообщении.

Отмечается, что во время авиаудара полицейский офицер Комаров погиб на месте. При этом тяжелые ранения получила инспектор сектора ювенальной превенции – ее госпитализировали в реанимационное отделение больницы.

Напомним, в Запорожье в результате российских ударов УАБами в воскресенье утром, 28 июня, уже известно о двух погибших и по меньшей мере 16 пострадавших.

Как известно, в ночь на 28 июня россия атаковала Украину ракетами и 142 дронами. Силы ПВО сбили шесть баллистических ракет, одну ракету «Циркон» и 125 беспилотников.

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