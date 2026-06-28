В Запорожье скончался бывший ректор ЗНУ и народный депутат Николай Фролов

Умер бывший ректор Запорожского национального университета, народный депутат Украины VIII созыва, ученый и один из самых известных педагогов Запорожья Николай Фролов. Экс-нардепу было 67 лет.

Об этом сообщают пресс-служба Верховной Рады Украины и его сын Александр Фролов в соцсетях.

«Сегодня (27 июня – ред.), в кругу семьи, остановилось сердце Николая Александровича Фролова – народного депутата Украины VIII созыва, ректора Запорожского национального университета, заслуженного педагога Украины, доктора исторических наук. Сердце, которым он искренне любил людей рядом, Запорожский край и Украину. Настолько любил и отстаивал, что наши враги из россии даже ввели против него санкции за последовательную проукраинскую позицию», – говорится в публикации его сына.

Как известно, Фролов был заслуженным работником образования Украины, профессором, доктором исторических наук, занимал должность ректора Запорожского национального университета в 2012-2024 гг.

В пресс-службе ВР уточнили, что Фролов представлял 76-й мажоритарный округ Запорожья в парламенте созыва 2014-2019 годов как беспартийный кандидат от «Блока Петра Порошенко». В частности, в Раде он занимал должность заместителя председателя Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики и входил в несколько межпарламентских групп связи.

«В разные годы возглавлял Запорожский областной институт последипломного педагогического образования, Запорожский национальный университет, работал заместителем председателя Запорожской областной государственной администрации», – говорится в заявлении пресс-службы ВР.

Напомним, недавно умер бывший народный депутат Украины нескольких созывов Сергей Осыка, который был одним из тех, кто готовил проект Конституции Украины. Экс-нардепу было 72 года.

А перед этим умер народный депутат Украины II созыва Вячеслав Бельский, который также был одним из парламентариев, голосовавших в 1996 году за принятие Конституции Украины.

Ранее на 64-м году жизни умер народный депутат Украины текущего созыва Степан Кубив.

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