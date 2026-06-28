Командира 154-й ОМБр Кононникова нашли мертвым, идет расследование

В воскресенье, 28 июня, был найден мертвым командир 154-й отдельной механизированной бригады полковник Владимир Кононников. Обстоятельства смерти офицера выясняются.

Об этом сообщает оперативное командование «Юг» в соцсетях.

Отмечается, что правоохранительные органы проводят первоочередные следственные действия. Также назначено служебное расследование.

«28 июня был обнаружен без признаков жизни командир 154-й ОМБр полковник Владимир Александрович Кононников. Обстоятельства смерти офицера выясняются», – говорится в сообщении.

В ОК «Юг» уточнили, что, по предварительной информации, признаков насилия не обнаружено, но окончательные выводы будут сделаны по результатам исследования.

«Командование оперативного командования «Юг» всесторонне способствует работе правоохранительных органов. Просим представителей медиа и общественность воздержаться от распространения непроверенной информации и отнестись с уважением к приватности семьи погибшего», – добавили в заявлении.

Командование и личный состав оперативного командования «Юг» также выразили искренние соболезнования родным, близким и побратимам полковника Кононникова.

Как известно, сейчас в Киеве расследуют смерть военного в больнице скорой помощи.

Напомним, в Украине погиб литовский доброволец Игнас Кайлюс, который пропал без вести в начале июня во время выполнения боевого задания.

Кроме этого, в конце мая в Тернопольском территориальном центре комплектования и социальной поддержки обнаружили мертвым 46-летнего мужчину, которого накануне доставили для уточнения военно-учетных данных.

Также сообщалось, что в Днепре в помещении ТЦК умер военнообязанный, мужчине стало плохо во время прохождения военно-врачебной комиссии.

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