В Лондоне мероприятие об экстремальной жаре отменили из-за жары

В Лондоне отменили мероприятие о последствиях экстремальной жары из-за рекордных температур в Великобритании. Событие должно было состояться в рамках ежегодной Недели климата.

Об этом пишет Reuters.

26 июня 2026, 13:11 В Украину идет аномальная жара до +38: синоптики предупредили об опасных погодных условиях В Украине в конце июня ожидается сильная жара из-за поступления горячего воздуха из Африки. Температура в отдельных регионах поднимется до +38 градусов.

Мероприятие планировали провести в Лондонской школе экономики. Его темой должны были стать последствия экстремальной жары и адаптация к таким условиям.

Событие должно было пройти в здании, которому почти 100 лет. Для охлаждения помещений там используют естественную вентиляцию и вентиляторы, а не кондиционеры.

Из-за рекордной жары в Великобритании мероприятие решили отменить. Причиной назвали риск для общественного здоровья.

«Существует настоящая ирония в том, что мероприятие, разработанное для того, чтобы помочь уязвимым людям адаптироваться к экстремальной жаре в умеренной, богатой стране, пришлось отменить», – сказал эксперт по вопросам климата некоммерческой организации Practical Action Крис Андерсон.

Напомним, на этой неделе большинство стран Западной Европы оказались под влиянием мощной волны жары, которая местами подняла температуру воздуха до более +40°C. Сильнейшее потепление прогнозировали во Франции и Испании.

Во Франции из-за аномальной жары запретили употребление алкоголя на части мероприятий национального музыкального фестиваля Fête de la Musique. В 35 департаментах страны объявили самый высокий уровень опасности, а температура может достичь 41°C.

Позже еще ряд государств Западной и Центральной Европы объявили красный уровень опасности из-за волны аномальной жары.. Синоптики прогнозируют температуру до +42°C.

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