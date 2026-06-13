ВСУ продолжают разрушать логистику рф на юге – Филатов

Силы обороны Украины продолжают наносить удары по логистической инфраструктуре российских войск на юге. В ночь на 13 июня была поражена еще одна важная транспортная артерия оккупантов на временно оккупированной Херсонщине.

Об этом в эфире «Суспільне Студия» сообщил командир Первого отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайло Дмитрий «Перун» Филатов.

11 июня 2026, 18:00 Топливный коллапс в Крыму: что ждет оккупированный полуостров Удары украинских беспилотников привели к нехватке горючего в оккупированных районах юга Украины.

По его словам, украинские военные повредили железнодорожное сообщение, которое российские войска использовали для обеспечения своих подразделений.

«Сегодня ночью были новые попадания. В результате повредили еще одну важную транспортную артерию – на этот раз железнодорожную. Ранее удары уже наносились по Чонгарскому и Армянскому мостам. После этого российские военные сделали несколько понтонных переправ, чтобы восстановить движение. Одну из этих переправ сегодня также повредили», – отметил Филатов.

Он объяснил, что из-за ограниченных возможностей понтонных переправ оккупанты сталкиваются с трудностями в переброске техники и личного состава. Такие конструкции имеют значительно более низкую пропускную способность по сравнению с мостами, что создает дополнительные логистические проблемы. По словам военного, из-за необходимости пользоваться понтонными переправами российские подразделения вынуждены накапливать большие колонны транспорта, которые становятся заметными для украинской разведки.

«На сегодняшний день противник из-за того, что он будет передвигаться по понтонным переправам, вынужден накапливать очень большие колонны автотранспорта. Соответственно, во время выполнения миссий мы можем с помощью разведки и поражения определять цели и уничтожать большое количество автотранспорта», – рассказал командир.

Филатов добавил, что оккупанты, вероятно, продолжат увеличивать количество понтонных переправ, однако украинские силы готовы к такому развитию событий.

По его словам, для вывода из строя понтонных конструкций не требуются дорогие средства поражения. Часть таких задач могут выполнять относительно дешевые беспилотные системы, которые эффективно уничтожают временные переправы и усложняют попытки россиян восстановить логистику.

Напомним, Силы обороны Украины 11 июня нанесли точные удары сразу по четырем мостам, ведущим в временно оккупированный рф Крым.

После ударов по Чонгарскому мосту бойцы поразили российскую колонну из около 50 грузовиков, перевозивших топливо и боеприпасы, под Армянском на севере временно оккупированного Крыма.

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